Maurizio, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani/ A Uomini e Donne, Maria De Filippi…

Nuovo pretendente per Gemma Galgani. Dopo Maurizio Guerci, nella vita di Gemma Galgani è arrivato Maurizio, un cavaliere più giovane di lei che ha colpito la dama per gli occhi azzurri. Maurizio e Gemma sono già usciti insieme e tra i due, pare, ci sia un bel feeling. La dama del trono over ha raccontato di essere stata accompagnata a casa da Maurizio con cui, tuttavia, non è ancora successo niente. “Starei ore ad ascoltare Gemma”, ammette il cavaliere a cui Tina ha chiesto se provi un’attrazione nei confronti della Galgani. Di fronte alla risposta diretta del cavaliere, la bionda opinionista ha perso la pazienza. “La verità è che non ti piace“, ha sbottato Tina puntando il dito contro Maurizio che sta conoscendo anche la dama Maria. Tuttavia, a non credere totalmente all’interesse di Maurizio è Maria De Filippi che, nella registrazione del 3 febbraio, lo ha smascherato.

MAURIZIO, IL NUOVO CAVALIEREDI GEMMA GALGANI SMASCHERATO DA MARIA DE FILIPPI

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 3 febbraio, Maurizio si è lamentato perchè Gemma Galgani non ha parlato di un quadro che lui avrebbe fatto realizzare da un suo amico per rappresentare la loro breve storia. Un atteggiamento che non è piaciuto a Maria De Filippi che, dopo aver fatto uscire Gemma dallo studio e averla fatta vestire in modo elegante e provocatrice, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, ha chiesto alla dama di provocare Maurizio. Quest’ultimo si sarebbe mostrato poco interessato mentre con Maria sarebbe andata diversamente. La De Filippi, così, avrebbe fatto mettere al centro dello studio due sedie chiedendo a Maurizio se continuare la conoscenza con Gemma o con Maria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA