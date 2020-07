MAURIZIO RINALDI, COMPAGNO DI FRANCA VALERI/ Chi era il direttore d’orchestra

La Rai dedica il suo “omaggio a Franca Valeri“, la grande attrice che oggi, giovedì 30 luglio, compie 100 anni. Un atto dovuto e sentito quello delle reti del servizio pubblico nei confronti della “Signorina snob” della tv italiana, che di certo avrebbe fatto piacere a Maurizio Rinaldi, colui che Franca Valeri ha definito in tempi non sospetti “l’uomo della mia vita”. Però non il primo. La relazione con Rinaldi, infatti, ebbe inizio dopo il divorzio della donna dal primo marito, l’attore e registra Vittorio Caprioli, conosciuto negli anni Quaranta. Tra i due c’era una cospicua differenza d’età appannaggio di Franca Valeri, più grande di Maurizio Rinaldi di 14 anni. Questo non impedì ai due di vivere una storia d’amore frutto innanzitutto di una stima reciproca e di un’affinità intellettuale.

MAURIZIO RINALDI, COMPAGNO FRANCA VALERI

Nato a Milano, l’8 aprile del 1937, Maurizio Rinaldi si è spento a Roma il 2 maggio del 1995. La musica era evidentemente nel suo destino, o forse sarebbe più giusto dire nel proprio patrimonio genetico se è vero che nonno e padre erano critici musicali e il fratello Alberto baritono. Maurizio Rinaldi studiò al conservatorio Santa Cecilia perfezionandosi poi in direzione d’orchestra presso l’accademia Chigiana di Siena con il direttore d’orchestra Franco Ferrara. Franca Valeri condivideva la sua passione per l’opera. Insieme hanno fondato un premio annuale per cantanti lirici intitolato al baritono Mattia Battistini. Ma c’è di più: la loro fitta collaborazioni ha portato l’attrice anche a curare la regia di diverse opere da lui dirette.



© RIPRODUZIONE RISERVATA