Uomini e Donne, Maurizio Rocchi innamorato di Cristina: “Provo dei sentimenti”, ma lei tronca

La puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 6 febbraio 2025, si è aperta con una ampio spazio dedicato al Trono Over ed una coppia che si sta conoscendo in quest’ultime settimane formata da Maurizio Rocchi, cavaliere di Uomini e Donne e la dama Cristina. Nei giorni scorsi quest’ultima aveva spiegato di essere attratta dal carattere deciso e dal fascino maturo di Maurizio. I due si sono spesso confrontati con toni pacati dimostrando di avere gli stessi punti di vista e di andare molto d’accordo. Anche il cavaliere da parte sua aveva deciso di accantonare la conoscenza con Livia per concentrarsi su di lei.

Ed invece nella puntata di oggi c’è stato un clamoroso colpo di scena. Accomodatosi al centro studio per raccontare le sue vicende sentimentali e la sua frequentazione con Cristina A. il cavaliere ha speso parole al miele per la dama. Ha ammesso di aver trascorso una piacevole serata e di essere molto attratto da lei fino a sbilanciarsi dicendo invaghito, se non proprio innamorato: “Sicuramente sono molto coinvolto in un sentimento” Peccato però che subito dopo è arrivata una doccia fredda perché Cristina ha deciso di troncare con Maurizio Rocchi ad Uomini e Donne.

Maurizio Rocchi, chi è il cavaliere di Uomini e Donne: in passato caos hot con Gloria

Delle informazioni su chi è Maurizio Rocchi sono venute fuori grazie al magazine Uomini e Donne. Il cavaliere di Uomini e Donne ha 61 anni, è un ex atleta, deejay e, ad oggi, un imprenditore. Ha descritto la sua donna ideale come affasciante e ricca di sani di principi. In passato è finito al centro del caos per le sue dichiarazioni tutt’altro che carine nei confronti di Gloria, altra dama del parterre, insinuando che quest’ultima gli ha messo le mani nelle mutande. È scoppiato il delirio e la dama dopo un violento litigio ha troncato la frequentazione. Le cose sembrava che stessero andando diversamente con Cristina A. e invece anche lei ha troncato la frequentazione.