L’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne è stata davvero ricca d’amore. Sono tante, infatti, le coppie nate all’interno della trasmissione e, oltre a quelle che hanno lasciato lo studio nelle ultime puntate come Morena Farfante e Francesco o Valentina Vitale ed Emanuele, ci sono anche coppie che hanno lasciato ancora prima il programma. E’ il caso di Maurizio Rocchi che, travolto dal sentimento per Cristina, ha deciso di viversi la storia lontano dai riflettori. 60 anni, emiliano, ex deejay, Maurizio ha conquistato la 47enne Cristina con il suo charme. «Durante la presentazione mi aveva colpito la sua personalità intraprendente, il suo stile e il modo in cui si approccia alle dame», le parole di Cristina riportate da Eva Tremila.

A sua volta, Maurizio non ha mai nascosto l’ammirazione per la compagna: «Lei per me è straordinaria, ha valori particolari, spiccati, nei confronti della famiglia. Ha un grande rispetto per le persone, per le cose e per me. Ha una lealtà straordinaria – aveva dichiarato in studio – ha valori non comuni e sono particolarmente coinvolto sentimentalmente. Abbiamo iniziato a frequentarci a inizio dicembre e abbiamo capito sin da subito che c’era un’intesa. Non è facile trattenere l’emozione, mi ha dato modo di rivivere momenti particolari».

La dedica di Maurizio Rocchi a Cristina

Un feeling e una complicità che hanno legato Maurizio Rocchi e Cristina sin dai primi appuntamenti. «Sto bene con lui, è tanto bello e non mi sono mai chiesta cos’è. Lo voglio vivere così e basta. Lui è gentile, premuroso, dolce e passionale, caratteristiche affini a me. Non voglio un uomo perfetto, però spero di trovare un incastro perfetto con lui», aveva spiegato la dama in studio.

A distanza di mesi dalla scelta di lasciare insieme e definitivamente il programma, Maurizio e Cristina sono sempre più felici e innamorati come dimostrano le parole d’amore scritte dall’ex cavaliere per accompagnare la foto che vedete qui in alto. “Il tempo vola e sembra ieri, oggi sono sette mesi dal giorno in cui ci siamo conosciuti, sette mesi dal giorno in cui ci siamo presi per mano e da quel giorno è iniziato il nostro cammino. La vita riserva sempre nuove opportunità, per creare un grande Amore. Noi abbiamo colto questa grande opportunità ed ora stiamo vivendo un grande Amore ricco di emozioni e felicità”.

