Maurizio Sarri allenatore Juventus/ Per Pedullà è fatta, Paganini: “Non lo liberano!”

Maurizio Sarri alla Juventus non è ancora ufficiale e forse potrebbe non esserlo mai. E’ la tesi esposta dall’esperto di calciomercato di Raisport, Paolo Paganini, che in controtendenza ad altri colleghi frena la pista che porterebbe l’ex tecnico del Napoli alla guida dei bianconeri. “Buongiorno – scrive il giornalista sul proprio account Twitter – Scusate le perdite di tempo con i leoni da tastiera. Sul fronte Guardiola non ho novità ma su Maurizio Sarri posso dirvi che il mio collega inglese che ho sentito stamattina mi ribadisce che Abramovic non vuole lasciarlo andare e io penso sempre che la Juventus cerchi altro”. Non è della stessa idea Alfredo Pedullà, che non sembra affatto stupito dal mancato annuncio di Maurizio Sarri alla Juventus: “Abbiamo riscontrato qualche piccolo slittamento legato ad aspetti puramente burocratici ma non certo al cambiamento di rotta del Chelsea che rispetterà la promessa fatta lo scorso 31 maggio a Ramadani”.

Maurizio Sarri alla Juventus, Alfredo Pedullà tranquillizza i tifosi: “Sarri libero”

Il giornalista di Sportitalia sembra dunque certo dell’approdo alla Juventus da parte di Maurizio Sarri, nonostante il passaggio non si sia ancora concretizzato. “Chi vuole credere ancora alle favole, può benissimo farlo. Ma davvero è come se Sarri fosse già stato liberato, aspettiamo presto le comunicazioni di Chelsea e Juve”, ha scritto sul proprio sito ufficiale. Pedullà si è anche spinto oltre, aggiungendo ulteriori dettagli sulla trattativa: “A Sarri avevano inizialmente garantito che avrebbero rilevato il contratto fino al 2021 siglato con i Blues, poi hanno aggiunto un’opzione che può diventare direttamente triennale. Dettagli, solo dettagli. Ovviamente i premi a parte, com’è normale che sia. Abbiamo già detto con ironia che questa storia la faremmo durare fino al 30 giugno perché è stata e continua a essere troppo divertente, alla fine di questo film ci saranno molte cose da dire”. E’ un Pedullà palesemente infastidito dalle notizie contrastanti che circolano in queste ore sul futuro di Maurizio Sarri, indispettito soprattutto da chi ha messo in dubbio le sue fonti.

