SARRI NUOVO ALLENATORE ROMA: I FRIEDKIN SARANNO ALL’OLIMPICO…

Maurizio Sarri nuovo allenatore Roma? Proseguono i casting per il tecnico che prenderà il posto di Claudio Ranieri, ma intanto Il Messaggero lancia una notizia importante: in occasione di Roma Juventus, che si giocherà domenica sera, allo stadio Olimpico dovrebbero essere presenti anche Dan e Ryan Friedkin. È un fatto non secondario, perché da mesi non si vedevano nella capitale; la loro presenza, sostiene il quotidiano, potrebbe non essere legata esclusivamente a un big match determinante per la Roma, alle prese con la corsa alla Champions League, ma anche al fatto che si possa davvero essere in prossimità dell’annuncio del nuovo allenatore. Qualche indizio lo aveva disseminato Claudio Ranieri; soprattutto, nell’allontanare le voci su Gian Piero Gasperini.

Una smentita forte e secca, che infatti pare nascondesse qualcosa: stando alle ricostruzioni, sembra che davvero l’attuale tecnico dell’Atalanta fosse in vantaggio per la panchina della Roma ma sia “saltato” nel momento in cui ha avanzato l’ipotesi di rinunciare ad alcuni senatori e big tra cui Paulo Dybala, che Ranieri invece ritiene centrale nel progetto. Con Gasperini fuori dalla lista, ci sono altri nomi tra cui quello del cavallo di ritorno Daniele De Rossi; tuttavia, attualmente sembra che in pole position come nuovo allenatore Roma sia Maurizio Sarri. Il quale come noto è stato tecnico della Lazio, riportando i biancocelesti in Champions League: il suo passato (recente) non sarebbe però un problema anche in una piazza così fortemente divisa.

SARRI IN VANTAGGIO SU MONTELLA E ALLEGRI

Maurizio Sarri nuovo allenatore Roma? Sembra che lo scenario possa realmente definirsi in questo modo. Dicevamo dei trascorsi alla Lazio: non sono troppo ampi per definirlo una bandiera biancoceleste, lui stesso tra l’altro ha sempre voluto evitare qualsiasi etichetta e anche il profondo attaccamento al Napoli, peraltro aumentato dallo splendido triennio passato sulla panchina partenopea, gli ha impedito di accettare la chiamata della Juventus che è la squadra con cui ha lottato per lo scudetto, perdendone uno tra mille polemiche mai dimenticati dai tifosi partenopei. Certo, i sostenitori della Lazio avevano impiegato un po’ di tempo per accettare il dichiarato romanista Antonio Candreva: questo è il segno che certe cose non passano inosservate.

Tuttavia Sarri sarebbe comunque in vantaggio sulla concorrenza: nei casting sarebbe comparso anche Vincenzo Montella, che invece un passato importante ce l’ha proprio alla Roma di cui è stato anche allenatore (proprio in sostituzione di Ranieri), in più erano già emersi i nomi di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli e, come detto, non è escluso che la società abbia fatto un pensiero sul ritorno di De Rossi o magari quello di José Mourinho, la cui avventura al Fenerbahçe è sempre più agli sgoccioli. Presto potremmo scoprire tutto: il nuovo allenatore Roma sarà davvero Maurizio Sarri? I Friedkin stanno per arrivare in città, vedremo allora se nei prossimi giorni arriverà l’annuncio sul tecnico che dalla prossima stagione prenderà il posto di Ranieri.