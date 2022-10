Maurizio Siesto, fidanzato Chloe Facchini/ “Riesci a cogliere la mia anima”

Maurizio Siesto, chi è il compagno di Chloe Facchini

Maurizio Siesto è il compagno di Chloe Facchini. Maurizio è cake designer e fotografo, come testimoniano i numero scatti alla compagna pubblicati sui social. Maurizio ha conosciuto Chloe quando ancora era Riccardo: “Stiamo insieme da 2 anni e mezzo e la cosa straordinaria è che l’ho incontrato nel giorno del mio compleanno e appena l’ho visto me ne sono innamorata. Quando l’ho conosciuto ero Riccardo, avevo paura di dirgli del percorso che avrei voluto fare ma lui è rimasto al mio fianco, comprendendo e aiutandomi”, ha raccontato la Facchini a Oggi è un altro giorno. Sulle pagine di Gente, Chloe ha anche ringraziato la famiglia del suo compagno che l’ha “accolta senza riserve dandomi per la prima volta nella vita la percezione di essere protetta”.

Giovanni Floris, chi sono moglie e figli?/ Galeotto l'incontro all'università con Beatrice Mariani

Le fotografie di Maurizio Siesto a Chloe Facchini

Lo scorso anno, quando Chloe Facchini è stata ospite a Oggi è un altro giorno, Maurizio Siesto ha mandato un video messaggio per la compagna: “Sei una persona meravigliosa, sei un fiore appena sbocciato. Ce ne sono stati tanti di cambiamenti da quel 2019 ma di una cosa sono sicuro: ogni giorno in cui stiamo insieme, il mio amore cresce sempre di più. Sono fiero di te, del percorso che stai facendo e sono onorato dell’aiuto che nel mio piccolo posso darti. Ti amo e ti aspetto a casa”. La chef pubblica spesso sui social fotografie che le scatta il compagno: “Che dire, amore mio, sei bravissimo, riesci a cogliere la mia anima”, ha scritto sotto uno degli ultimi scatti. E ancora: “Dico sempre che lo amo, ma vorrei trovare una parola ancora più grande per definire ciò che provo per lui. Ti adoro”.

LEGGI ANCHE:

Neja (Agnese Cacciola), chi é la cantante di Restless?/ Dal Festivalbar all'Arena Suzuki: "No a GFVip"Giacomo Rossi Stuart, chi è il padre di Kim Rossi/ L'amore per la moglie Klara Muller e i loro quattro figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA