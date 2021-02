Maurizio smascherato da Maria De Filippi a Uomini e Donne/ Un quadro e una foto…

Maria De Filippi pronta a smascherare Maurizio a Uomini e Donne? Come anticipano le talpe del Vicolo delle News, la puntata di Uomini e Donne oggi sarà decisamente movimentato. Nell’appuntamento di oggi con il dating show di canale 5, Gemma Galgani tornerà al centro dello studio per confrontarsi con Maurizio, il cavaliere che vedete in foto il quale, a sua volta, sta conoscendo anche la dama Maria. Le parole di Maurizio e il suo disappunto nei confronti di Gemma Galgani, rea di non aver parlato di un quadro che avrebbe commissionato ad un suo amico, scateneranno i dubbi di Maria De Filippi che comincerà ad avere dei sospetti nei suoi confronti temendo che il cavaliere stia prendendo semplicemente in giro la dama di Torino. La conduttrice non nasconderà di non credere all’interesse di Maurizio nei confronti della Galgani. Sempre molto attenta a tutto ciò che accade all’interno della sua trasmissione, la De Filippi deciderà d’indagare.

I SOSPETTI DI MARIA DE FILIPPI SU MAURIZIO

Ad insospettire ancora di più Maria De Filippi saranno alcune foto che Maurizio avrebbe inviato alla dama Maria la quale avrebbe, a sua volta, chiesto foto anche ad Alessandro. Un racconto che scatenerà la bufera in studio con la conduttrice che, insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, si convincerà del poco interesse del cavaliere sia per la dama di Torino che per Maria. Per chiarire la situazione, la conduttrice chiederà a Maurizio di confrontarsi sia con Gemma che sta anche conoscendo il poeta Maurizio che con Maria. Come reagirà, invece, il cavaliere Maurizio? Riuscirà a convinere tutti della sua buona fede? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne.





