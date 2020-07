Maurizio Solieri e Vasco Rossi/ Una storia d’amicizia e di collaborazione musicale

La storia di Maurizio Solieri è strettamente collegata a quella di Vasco Rossi. Una storia d’amicizia e di collaborazione musicale iniziata nel 1977 e che ha portato alla nascita di tantissime canzoni di successo del repertorio del rocker di Zocca, amatissime dai suoi fans come Canzone, brano sul qual Vasco è solito ricordare l’amico Massimo Riva, scomparso nel 1999, C’è chi dice no, Rock ‘n’ roll show e tante altre. L’incontro tra Vasco Rossi e Maurizio Solieri avvenne nel 1977. All’epoca, il musicista stava facendo il servizio militare a Napoli, ma un giorno salì a Milano non immaginando che quel viaggio avrebbe cambiato la sua storia professionale. «Nel ’77 stavo facendo il servizio militare a Napoli quando il mio amico Sergio Silvestri mi chiese di salire a Milano perché Rossi aveva fondato un’emittente libera di gran successo, “Punto Radio”, e dovevamo produrre dei demo. Arrivammo in una mattina nebbiosa e cominciò la storia», ha raccontato Solieri in un’intervista rilasciata a Il Giorno. Un connubio umano e professionale che ha cambiato la storia della musica italiana e che si è interrotto nel 2014 quando Vasco, sulla propria pagina Facebook, annunciò la mancata partecipazione di Solieri al tour estivo.

MAURIZIO SOLIERI: “IO E VASCO ABBIAMO CONDIVISO TANTI MOMENTI BELLI SIA UMANI CHE PROFESSIONALI”

Dopo il divorzio professionale, Vasco Rossi e Maurizio Solieri si sono ritrovati, nuovamente l’uno accanto all’altro, durante l’evento di Modena Park che Raiuno ricorda questa sera, in occasione del terzo anniversario, con lo show dal titolo “La tempesta perfetta”. Il 1° luglio 2017, Vasco ha voluto al proprio fianco gli amici di sempre e i collaboratori con cui ha condiviso parte della sua storia artistica. Tra questi non poteva mancare lo stesso Maurizio Solieri che, nel 2018, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giorno, ha raccontato perchè tra lui e Vasco non potrà mai esserci rancore. “Tanto sia sotto il profilo umano che sotto quello professionale con Vasco abbiamo vissuto momenti talmente belli e importanti da non lasciar spazio all’amarezza o, tantomeno, al rancore. Quello del rock, infatti, è un pubblico stupendo; se gli piaci, ti dà soddisfazione in qualunque situazione”, ha spiegato Solieri che seppe della sua convocazione sul palco di Modena Park leggendo il post scritto dalla stesso Vasco su Facebook nel 2017.



© RIPRODUZIONE RISERVATA