Maurizio Sorge “Un ex pugile mi ha picchiato”/ “Avevo beccato una mezza pugn*tta e..”

Rivelazioni choc oggi a Mattino 5 e non poteva essere altrimenti nel momento in cui Federica Panicucci ha annunciato la presenza, ancora in collegamento, di Maurizio Sorge per parlare ancora di vip e paparazzi. A quanto pare l’argomento piace molto al pubblico del programma e la conduttrice ha deciso bene di rimettere insieme il teatrino ignara di quello che sarebbe successo da lì a poco. Quando c’è Sorge ospite non si sa mai dove si va a finire e anche oggi è accaduto lo stesso quando il paparazzo ha preso la parola rivelando che anche lui, come molti suoi colleghi, è stato picchiato in malo modo. Nonostante la stazza sembra proprio che Sorge sia finito nel mirino di quello che definisce senza mezzi termini e in diretta tv: “Una mezza pugn*etta”. A quanto pare questo sedicente attore era stato beccato in discoteca con una velina e proprio lui avrebbe mandato poi questo pugile “e altri tre compari” a picchiarlo. Federica Panicucci lo prega di non fare nomi e lui si dice pronti a farlo visto che è in corso una denuncia.

IL RACCONTO DI MAURIZIO SORGE SULL’EX PUGILE E…

Secondo quanto Maurizio Sorge sembra che l’accaduto sia andato in scena una decina di anni fa e poi racconta: “Uno che faceva il vip momentaneo che era fidanzato con un’attrice, quella sera lo sorpresi in discoteca con una velina a Roma, lui venne di corsa da me e mi mandò dietro queste persone che mi hanno aggredito. L’ex pugile mi ha dato subito un pugno“. Signoretti chiede se le foto sono uscite o meno ma la risposta è no: “Io ho scattato le foto con la macchinetta di un collega al quale hanno rubato i documenti nella borsa e quindi sapevano dove abitava e si è messo paura, non è venuto nemmeno a testimoniare”.

Ecco il video del momento:

"Sono stato aggredito da un ex pugile" In esclusiva a #Mattino5 il racconto di @MaurizioSorge





