Maurizio Sorge Vs Arianna David/ “Ma stai zitta! Sembri un oracolo!”

Scoppia di nuovo la lite tra Maurizio Sorge e Arianna David a Mattino5. I due avevano già un discorso un po’ in sospeso da ieri e tutto per via di Elisabetta Gregoraci. La bella showgirl si è detta grande amica della calabrese e l’arrivo del suo ex, Francesco Bettuzzi, a Live Non è la d’urso proprio per colpa del paparazzo, non è una cosa che ha gradito e così ha ribadito il concetto anche oggi riprendendo l’argomento. A quel punto Maurizio Sorge ha tagliato corto difendendo la sua scelta dicendo che anche lui, da ex, ha il diritto di parlare perché quando uno va in un reality come il Grande Fratello Vip sa bene che tutto viene fuori: “Quando l’oracolo finisce di parlare e posso dire qualcosa anche io…” a quel punto Arianna David rilancia: “Ma tramonta un po’ va Sorge e stai zitto tu”.

MAURIZIO SORGE ATTACCA ARIANNA DAVID E SU BETTUZZI RIVELA…

Alla fine Maurizio Sorge rivela: “Francesco Bettuzzi ha mentito. Secondo me la loro storia d’amore è nata nel loro primo incontro e, quindi, quando ancora Elisabetta Gregoraci era sposata con Flavio Briatore e per difendere il suo onore ha detto una bugia”. La conferma è arrivata anche da Francesco Mogol che ha rivelato che proprio al Gregoraci lo abbia notato e che lo abbia voluto conoscere prima della fine del suo matrimonio con Briatore. Maurizio Sorge continua ma Arianna David continua ad andargli contro tanto che il paparazzo chiede alla regia: “Houston chiudete Roma per favore!”. Alla fine lei rilancia: “Io ti seguo, ti amooo” e lui chiude: “Farò perdere le mie tracce!”.





