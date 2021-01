MAURIZIO, SORPRESA AL FIGLIO DELLA COMPAGNA/ “Quando è morta…” (C”è posta per te)

“Non sono un esempio per te ma tu lo sei per me. Le cose più belle è vedere un amore come il vostro che sembrate in 20, non in due.” È con queste toccanti parole che Nicolò Zaniolo saluta Alessandro, il figlio acquisito di Maurizio, e si complimenta con entrambi per l’affetto che li lega. Non manca per loro una carrellata di doni molto apprezzati, tra i quali un regalo in denaro molto importante che il calciatore ha voluto fare ai due (come Maria De Filippi ha tenuto a sottolineare). Alla fine dell’incontro, è stato Maurizio a chiudere il discorso con una raccomandazione per suo figlio: “Adesso, dopo tanti complimenti, è arrivato il momento di fare il papà e metterti in riga. Vorrei che iniziassi a sistemare la tua cameretta, che ti rifai il letto, ma soprattutto che ti lavi i tuoi piatti quando ceni da solo.” Alessandro ha accettato il compromesso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Maurizio sorprende Alessandro, il figlio della compagna morta

La storia che chiude questo nuovo appuntamento di C’è posta per te 2021 è quella di un regalo che Maurizio vuole fare al figlio della sua compagna, Alessandro. La loro è una storia tanto bella quanto triste: Maurizio ha raccontato di aver purtroppo perso Monia, la sua compagna e mamma di Alessandro, lo scorso dicembre, dopo 13 anni insieme. “Spesso mi lascio andare ai ricordi, questo amore è durato 13 anni e quando ho conosciuto lei ho conosciuto anche suo figlio Alessandro. Quando l’ho conosciuta, lui aveva 5 anni, ora ne ha 18.” ha raccontato l’uomo a Maria De Filippi. Tutta la loro vita è stata stravolta da una terribile scoperta: la malattia di Monia. La donna ha iniziato a ad accusare dolori al braccio sinistro, è stata poi ricoverata e ha ricevuto diagnosi devastante: metastasi al cervello e inoperabile.

Maurizio, sorpresa al figlio Alessandro: “Io e te ci siamo scelti anni fa”

Dopo la morte di Monia, il rapporto tra Maurizio e Alessandro si è fatto ancora più forte ed è per questo che l’uomo ha deciso di organizzargli una bellissima sorpresa a C’è posta per te e manifestare apertamente tutto l’amore che prova nei suoi confronti. “Volevo dirti che per me tu sei il figlio perfetto, sei quello che ho sempre desiderato e che non ti lascerò mai solo perchè io e te ci siamo scelti tanti anni fa, ed è per questo che io ti sceglierei altre mille volte.” ha detto l’uomo a suo figlio, senza riuscire a trattenere le lacrime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA