Non è mai al centro dell’attenzione. Non lo era prima quando Nadia Toffa la guerriera si districava tra casi e ingiustizie a Le Iene, non lo è stato dopo, quando la figlia si è ammalata fino a morire e nemmeno in quest’ultimo anno quando Margherita ha continuato a portare avanti i progetti e i pensieri della dolce guerriera. Lui è Maurizio Toffa, il papà di Nadia, colui che la giornalista incontrava poco per via di una serie di problemi lavorativi, ma che lei amava davvero con tutto il cuore. Più volte lo ha ricordato nelle sue interviste e spesso lo faceva anche sui social dove pubblicava dei grandi sorrisi quando appariva stretta a lui. Le Iene oggi ricordano Nadia Toffa nel suo primo anniversario di morte e i fan pensano che tra i racconti e gli aneddoti anche i suoi genitori possano trovare posto, Maurizio Toffa compreso.

MAURIZIO TOFFA, PADRE DI NADIA: “DA LUI HO PRESO LA FORZA DI NON MOLLARE”

La piccola iena lo amava e ammetteva spesso di aver preso da lui alcuni lati del suo carattere, forse davvero i più combattivi e quelli che le hanno permesso non solo di non abbattersi al primo no ricevuto da Parenti a Le Iene ma di andare avanti e conquistarsi un posto al sole. In particolare, pubblicando una foto in coppia con il padre Maurizio sui social in occasione della Pasqua, ha scritto: “Passiamo la Pasqua insieme in famiglia ❤️ Da lui ho preso la tenacia e la forza di non mollare mai. Sei mitico e speciale. Buona resurrezione a tutti. Gesù ci protegge e ci guida. Un abbraccio immenso a tutti voi e alle vostre famiglie”. In molti l’hanno invitata a mettere da parte un po’ il tumulto della sua vita e godersi il suo papà, siamo sicuri che Nadia lo abbia fatto senza trascurare tutto il resto.

Ecco l’ultimo post che Nadia Toffa ha pubblicato in compagnia del padre:





