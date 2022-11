Maurizio Vandelli/ Chi è lo storico cantante degli Equipe 84 e l’amore per la moglie Stella

Maurizio Vandelli è sicuramente uno dei volti più amati della musica italiana che negli anni 60 e 70 ha calcato la scena con il gruppo musicale Equipe 84. Infatti dopo un breve periodo in Spagna è stato invitato al teatro Vigorelli, dove ha presentato il gruppo di cui lui era frontman, da quel momento la sua carriera è stata in continua ascesa.

È nato a Modena il 30 marzo del 1944 sotto il segno dell’ariete e sin dai suoi esordi gli è stato affibbiato il soprannome Il Principe. Si è formato artisticamente in anni in cui il fermento musicale internazionale era segnato dalla musica beat e dalla musica pop. Inizia ad esibirsi con l’amico Victor Sogliani in locali estivi sulla costa romagnola e marchigiana. Lasciati gli studi decide di incidere un primo disco e riesce a proporsi per un impegno di tre mesi in Spagna. Nel 1962 dà vita all’Equipe 84 insieme ad Alfio Cantarella, Victor Sogliani e Franco Ceccarelli.

Ma la vita di Maurizio Vandelli è stata fortemente toccata dal suo rapporto con Lucio Battisti che considera ” il più grande cantautore della musica italiana”. “Lucio mi fece sentire centinaia di canzoni, un giorno iniziò a canticchiare questa canzone. Feci un salto sulla sedia, mi resi conto che era una canzone nuova, vera e bella”, queste parole le ha pronunciate in merito alla canzone 29 settembre con cui vinse il programma “Una rotonda sul Mare”. Il suo rapporto con Lucio Battisti infatti è cominciato subito: “Lucio non voleva cantare, ma voleva scrivere le canzoni per gli altri” – ha dichiarato il frontman degli Equipe 84 ed ha aggiunto – “Ci univa l’amore per la musica e il divertimento: Lucio era una persona divertentissima, faceva morire dal ridere. Lui era molto “tirchio” economicamente ma anche nel fare complimenti. Con 29 settembre avevamo fatto felice lui e il direttore della sua banca, lui non disse niente”.

Maurizio Vandelli: dalla gioventù in Romagna al matrimonio con Stella

Maurizio Vandelli è approdato sul palco dell’Ariston, con una carriera costellata di successi e di collaborazioni con tutti i big musicali come Rita Pavone, Shel Shapiro, I Camaleonti e i Dik Dik. Della sua vita privata sappiamo soltanto che è sposato con Stella, la donna che lo guida in tutto anche negli affari. Infatti è la sua manager da tantissimi anni e i due hanno avuto un figlio, Andrea nel 1998.

Il cantante abbottonatissimo sulla sua vita privata ma quello che si sa è che insieme a sua moglie vivono insieme da quando si sono conosciuti e che dopo moltissimi anni di fidanzamento hanno deciso di convolare a nozze. Negli anni 2000 e 2001 il pubblico ricorderà la conduzione de I ragazzi irresistibili in compagnia di Little Tony, Rita Pavone e Adriano Pappalardo, mentre nel 2018 incide insieme a Shel Shapiro l’album Love and Peace.

