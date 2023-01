Maurizio Vandelli: “Mia Martini pianse davanti a me”/ “Nessuno l’abbracciava perché…”

Maurizio Vandelli a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier, ha parlato di Mia Martini nel momento-salotto dedicato alla storia del Festival di Sanremo. In particolare, l’artista ha raccontato: “Sapevo che Mimì aveva questa diceria secondo cui portava sfortuna e, per questo, era andata molto in crisi. Io avevo passato con lei molto tempo, andavo tutti i giorni con lei al ristorante a mangiare uova sode”. Un rapporto di amicizia molto intenso, quello tra Vandelli e Mimì.

MAURIZIO VANDELLI: “MIA MARTINI SCOPPIÒ A PIANGERE TRA LE MIE BRACCIA”

Per un po’ di tempo, Maurizio Vandelli non vide più Mia Martini, fino a quando accadde un episodio: “Vado a vedere una mostra di disegni di John Lennon e vedo lei che ne stava guardando uno. Io le feci cucù arrivando alle spalle e coprendole gli occhi con le mani, lei quasi si spaventò. Vidi che stava piangendo di brutto. Mi disse: ‘Sapessi quanto tempo è che non mi abbraccia più nessuno!’. Questa era quella meraviglia, quella grandissima artista”. Francesca Barra, ospite nello studio televisivo di Rai Uno, ha commentato amaramente: “Quando ricordiamo talenti e artisti così grandi, ci vogliamo rammentare quanto possa fare male la diffamazione degli altri?”.

