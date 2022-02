Maurizio Zamparini: moglie e figli/ Laura Gordiani, Armando, Silvana, Greta, Andrea e Diego

Maurizio Zamparini, morto oggi all’età di 80 anni, era sposato da anni con Laura Gordiani, sua attuale moglie. L’ex presidente di Palermo e Venezia, e la sua dolce metà, hanno avuto una splendida storia d’amore, coronata con la nascita del loro figlio, Armando Zamparini. Purtroppo lo scorso ottobre, proprio Armando è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Londra, dove si era trasferito da tempo, all’età di soli 23 anni. Non aveva alcuna patologia, di conseguenza la sua morte resta un mistero e probabilmente è stata una delle cause che hanno poi portato anche al decesso del padre, avvenuto proprio nelle scorse ore.

MAURIZIO ZAMPARINI, COME È MORTO/ Trajkovski commovente: "Ricorderò sempre..."

Della moglie dell’ex numero uno rosanero si sa ben poco, visto che in rete non si trovano molte notizie su di lei. Juvedipendenza.net, scrive a riguardo di una donna “dal carattere forte, pronta ad affrontare qualsiasi difficoltà della vita come, purtroppo, la morte del figlio Armando”. Chi la conosce racconta inoltre di una donna che è stata sempre a fianco di Maurizio Zamparini, anche durante il periodo più buio, quello del fallimento del Palermo, della retrocessione in Serie C, e delle vicende giudiziarie che l’imprenditore friulano ha dovuto affrontare negli ultimi anni.

“Economia si blocca senza nascite”/ Gotti Tedeschi: “uomo non è cancro della natura”

MOGLIE E FIGLI DI MAURIZIO ZAMPARINI: IL PRIMO MATRIMONIO DELL’EX PRESIDENTE DEL PALERMO

Prima di Laura Gordiani “Zamp” era stato sposato con un’altra donna, da cui aveva avuto quattro figli, Silvana, Greta, Andrea e Diego. La primogenita è Silvana, che ha regalato a Maurizio Zamparini il sogno di diventare nonno. Si tratta di una donna che ha sempre seguito il padre anche nel settore calcistico, aiutandolo quindi nella gestione delle società.

Diego e Andrea sono nati in seguito, anche loro dipendenti del padre, mentre Greta ha scelto una strada completamente differente, quella del teatro e del cinema. Una bella famiglia allargata, purtroppo unita nel dolore della perdita di oggi, tra l’altro dramma giunto a poche settimane dalla scomparsa di Armando.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Zaki in attesa dell'udienza: “Moderatamente ottimista

© RIPRODUZIONE RISERVATA