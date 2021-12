Maurizio Zamparini operato d’urgenza “Forse peritonite”/ Come sta ex patron Palermo

Ore di paura per la famiglia di Maurizio Zamparini, ricoverato d’urgenza a Udine alla vigilia di Natale e operato. Le sue condizioni, considerate inizialmente piuttosto gravi, ora sarebbero stabili. L’ex presidente del Palermo è stato colto da una complicazione improvvisa, e non meglio precisata, per la quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’addome nell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dopo il quale è stato condotto in terapia intensiva.

Non si tratta di Covid dunque per l’imprenditore 80enne, che ieri è stato dimesso dalla terapia intensiva e portato in reparto dopo che le sue condizioni di salute si sono stabilizzate grazie appunto all’operazione. Come evidenziato dall’Ansa, ora è lucido e risponde positivamente alle sollecitazioni dei medici. Maurizio Zampini pochi mesi fa aveva vissuto un grave lutto: a ottobre il figlio 23enne Armando era stato trovato morto nel suo appartamento a Londra.

ZAMPARINI RICOVERATO, FORSE PER PERITONITE

Dopo che si è diffusa la notizia del ricovero di Maurizio Zamparini sono circolate diverse indiscrezioni sulle sue condizioni di salute, che poi sono state meglio chiarite. La situazione comunque viene monitorata costantemente dai medici e, come evidenziato dal Corriere dello Sport, risulta essere delicata. Qualche dettaglio in più lo ha fornito Stadionews, secondo cui è probabile che l’ex patron del Palermo sia stato colpito da un attacco di peritonite, quindi sono state escluse complicazioni legate al Covid.

Si tratta di una perforazione interna di un tratto gastrointestinale, su cui però al momento – è bene precisarlo – non ci sono riscontri. Ma sempre Stadionews spiega che è probabile che l’attacco di peritonite sia da mettere in relazione in qualche modo alla morte del figlio Armando ed è probabile che anche l’assunzione di farmaci abbia contribuito a provocare questo attacco che ha richiesto il ricovero d’urgenza in ospedale.

