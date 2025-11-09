Mauro Berruto allenerà la nazionale palestinese di volley: il deputato del PD ed ex allenatore della nazionale maschile italiana torna in campo

Dopo dieci anni lontano – per scelta personale – dai campi di volley, l’ex Commissario tecnico della nazionale italiana maschile Mauro Berruto tornerà a vestire i panni dell’allenatore, guidando – seppur per pochi giorni – la nazionale palestinese rimasta a causa del conflitto a Gaza senza un allenatore: un progetto reso possibile dal Comitato olimpico e dalla Federazione di pallavolo palestinesi nell’ambito di un progetto ancora più ampio che vede nello sport un modo per far prevalere il dialogo e la diplomazia dopo la distruzione dovuta alla guerra.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: incidente tangenziale sud di Bergamo, 3 morti per scontro tra auto

Prima di arrivare alla nuova (futura) esperienza in Cisgiordania di Mauro Berruto è utile ricordare che il torinese ha avuto una lunghissima esperienza sui campi di volley iniziata nel 1994 e culminata nel 2010 nel ruolo – appunto – di CT della nazionale italiana maschile: fu proprio lui, infatti, a portare gli azzurri alle Olimpiadi di Londra del 2012 fino alla terza posizione, prima di dimettersi – nel 2015 – a causa di una polemica interna alla lega nazionale.

Santa Messa Rai 1 oggi 9 novembre 2025/ Diretta video streaming dalla Cattedrale di Acerra (Napoli)

Contestualmente, però, dal 2019 Mauro Berruto si è anche lanciato in politica tra le file del Partito Democratico, arrivando un paio di anni più tardi alla poltrona di Responsabile dello sport; facendo poi il suo ingresso nella Camera dei deputati dopo le elezioni del 2022: tutti e due i ruoli sono, poi, stati riconfermati anche dall’attuale segretaria dei Dem Elly Schlein ed è proprio in questo contesto che si inserisce il nuovo progetto.

Mauro Berruto: “In Palestina unirò le mie due grandi passioni per lo sport e per la politica”

L’annuncio della collaborazione in Cisgiordania è stato fatto dallo stesso Mauro Berruto sui suoi profili social condividendo la foto della nazionale di volley palestinese e spiegando che “torno ad allenare”: l’esperienza – continua l’ex CT azzurro – durerà “qualche giorno” verso la fine del mese di novembre, con l’ambizione primaria di far prevalere quel “linguaggio universale (..) di libertà e speranza” che solamente lo sport – e poche altri arti – riesce a essere.

Venditti denuncia pm di Brescia? "Carte false per infamarmi"/ Garlasco, Nordio: "Va rivisto processo a Stasi"

Una missione – spiega sempre Mauro Berruto, al Corriere – che cercherà di portare a termine in quello che uno dei luoghi “più simbolici e fragili” del mondo, confessando che si tratta di “un’emozione immensa” e di un “grande onore”; unendo – spiega questa volta a Open – “lo sport e la politica” che da sempre sono le sue “due grandi passioni”, unendo agli allenamenti veri e propri anche “corsi di formazione [e] incontri istituzionali” nel segno “dello sport e [della] diplomazia”.