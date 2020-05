Mauro Casciari/ Ex Iena assistente civico anti contagio (Le parole della settimana)

Pubblicità

Mauro Casciari è tra gli ospiti della nuova puntata de “Le parole della settimana“, il programma di Massimo Gramellini trasmesso nella fascia pre-serale di Rai3. Nella puntata in onda sabato 30 maggio 2020 la ex Iena sarà in collegamento dai luoghi della movida romano come Assistente civico. Proprio così, il conduttore radio-televisivo è pronto a calarsi nei panni della nuova figura professionale, quella appunto dell’assistente civico, pensata per controllare il pieno rispetto delle regole anti-contagio Coronavirus. Dopo la polemica scoppiata lo scorso weekend per via della movida nelle più importanti città italiane, da Roma a Milano passando per Bologna e Firenze, il governo ha pensato di istituire una nuova figura professionale a cui spetterà il compito di controllare nei luoghi ad hoc della movida il pieno rispetto del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina fondamentali affinché non si diffonda il virus Covid-19. Sono richiesti ben 60mila assistenti civivi come ha precisato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che parlando di questa nuova figura professionale ha specificato: “l’assistente civico va davanti alle chiese, verifica il numero di persone che possono entrare e aiuta il flusso. Non può fare altro che ricordare le regole. Oppure fa una cosa, come ha ricordato il sindaco di Bari Decaro, che è la cosa più importante in questo momento: porta cibo e medicinali agli anziani e a tutti quelli che ne hanno bisogno. È a questo che servono i volontari, non a fare la guardia civica, che è una ricostruzione macchiettistica che non è mai stata scritta e mai stata raccontata”.

Mauro Casciari e Le Iene: “ecco perchè ho lasciato”

Prima di diventare assistente civico, Mauro Casciari era conosciuto dal grande pubblico per essere stato per diversi anni un inviato de Le Iene. In tanti lo ricorderanno con lo smoking e gli occhiali da sole neri, la divisa da Iena, che per diverse stagioni ha indossato con grande successo. Un’esperienza davvero indimenticabile per il conduttore radio-televisivo che nel 2016 ha deciso però di lasciare. “Lavorare a Le Iene è bellissimo ma anche molto stressante, principalmente perché non lascia spazio per fare altro” aveva dichiarato il conduttore in un’intervista rilasciata a TV Blog che parlando del motivo che l’ha spinto a lasciare il programma cult di Davide Parenti ha detto : “per riuscire a chiudere un pezzo a settimana, però, non puoi avere tempo libero. Ho 43 anni e questa vita nomade stava cominciando a pesarmi davvero tanto”. Non solo le Iene nel suo percorso lavorativo visto che Casciari ha sempre lavorato anche in radio: “ho fatto radio fino al 2009 e lì mi piacerebbe tornare. Sono stato da Radio Italia, poi Rds passando anche per Radio 2 ma la mia radio del cuore è Deejay”. Ricordando i suoi anni a Le Iene tra tutti i servizi mandati in onda ce ne è uno a cui è più legato: “quello sulla storia del mio amico Leonardo Cenci perché la sua storia è di ispirazione per tutti. I medici gli avevano dato quattro mesi di vita per via di un tumore che, a quanto pareva, ormai gli aveva già intaccato il cervello. Lui non solo oggi è ancora vivo, ma corre le maratone”.



