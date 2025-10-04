Luca Tommassini parla del suo difficile passato: chi era il padre Mauro

Luca Tommassini è diventato noto al grande pubblico grazie al suo enorme talento come coreografo e regista, nonché per le sue collaborazioni con star internazionali come Madonna e Whitney Houston. Negli ultimi anni, invece, si è distinto come direttore artistico di programmi come Amici e X Factor. Dietro al suo successo, però, c’è una storia familiare complicata, della quale Luca ha spesso parlato pubblicamente. In particolare, ha più volte raccontato quanto fosse difficile il rapporto con il padre Mauro, segnato da anni di comportamenti violenti nei confronti della madre.

Luca Tommassini: "Negli Stati Uniti ho fatto abuso di droghe"/ "È stato l'unico anno in cui l'ho fatto"

A tal proposito, sabato 4 ottobre, Tommassini è stato tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo nella nuova puntata di Ciao Maschio, dove ha svelato ulteriori dettagli dell’inferno vissuto con suo padre. Durante l’intervista, il coreografo ha svelato aspetti molto intimi della sua infanzia, raccontando che il padre “si sentiva maschio picchiando mamma“, portandolo a provare ancora oggi vero e proprio “schifo” nei suoi confronti. Proprio per questo ha ribadito di non avere alcuna intenzione di dimenticare il passato: “Non lo voglio perdonare”.

Luca Tommassini, il flirt con Ilary Blasi e Madonna: "Voleva un figlio da me"/ "Ho amato uomini e donne"

Luca Tommassini a cuore aperto sul padre violento: cos’ha detto

Durante l’intervista a Ciao Maschio, Luca Tommassini ha raccontato di aver vissuto un’infanzia segnata dalla violenza costante in casa. Anche per questo, ha formato un legame speciale con la madre, alla quale vorrebbe tanto dire un “ti voglio bene”.Con il padre, con il quale non ha mai potuto avere un vero confronto, dato che l’uomo è scomparso prima che i due riuscissero ad avere una conversazione sincera e senza filtri su tutto ciò che avevano vissuto. Infine, ha dichiarato che, se avesse la possibilità di parlargli, gli direbbe soltanto: “Mi dispiace per la vita di m*rda che ha avuto e che ci ha fatto vivere“.