Mauro Corona: 70 anni festeggiati in montagna/ “Sono un gatto che ha usato 9 vite”

Ha compiuto domenica scorsa 70 anni Mauro Corona, celebre alpinista, scultore e scrittore del mondo della televisione, nel quale fa ripetute ospitate grazie alla collaborazione con la trasmissione di Rai Tre #Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. Come sottolinea il quotidiano “Il Messaggero Veneto”, Corona ha deciso di festeggiare il suo compleanno in alta quota, tra le vette che tanto adora e che fin qui hanno accompagnato la sua esistenza. A documentare il tutto, una fotografia pubblicata su Facebook dallo stesso artista di Erto, al termine di una delle tante arrampicate in solitaria effettuate nel corso della sua vita: “70 anni sul Corno d’Angolo. La svolta verso il ritorno”, ha scritto a corredo dell’immagine. Montagne che Corona ha incontrato casualmente; è infatti venuto alla luce a Baselga di Piné, in provincia di Trento, il 9 agosto 1950. Sua madre, Lucia Filippin, si trovava lì in qualità di venditrice ambulante. Trascorse in quel luogo i suoi primi anni, salvo poi fare rientro in val Vajont con la famiglia.

MAURO CORONA: “HO RISCHIATO LA VITA…”

Mauro Corona ha recentemente rivelato di essere stato attratto dalla montagna sin da piccolissimo: “A Erto ci sono pareti che ti sfidano all’estremo e che attirano migliaia di appassionati, era inevitabile che io non rimanessi sordo a quel richiamo. Mi considero un gatto che ha usato tutte le sue nove vite e anche di più. Tra temporali in quota, scivoloni sul ghiaccio e cadute, diciamo che più di una volta me la sono andata a cercare”. Non solo vette e orizzonti alpini, però, nella carriera di Corona, ma anche un intenso legame con la cultura, vissuta da spettatore e da protagonista. “Mi è capitato di avventurarmi a scrivere ma ritengo che ciò che ho letto nel corso della mia vita sia ben più importante di quanto ho scritto”: una citazione rubata a Borges e che consegna la reale dimensione di Mauro Corona: un uomo che ha fatto della conoscenza e del suo legame con la natura un vero e proprio stile di vita. Che piace. Sui social e non solo.



