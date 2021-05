Mauro Corona/ “Al mare solo una volta: tutte più belle di mia moglie, rubai una bici”

Simpatico aneddoto raccontato ieri sera in diretta tv da Mauro Corona. Come ormai accade da qualche settimana a questa parte, il noto personaggio friulano è stato ospite in collegamento con il programma di Rete 4, Dritto e Rovescio, talk show condotto da Paolo Del Debbio, e si parlava in particolare delle imminenti vacanze in spiaggia. Il professor Pregliasco, fra i principali medici dell’ospedale Galeazzi di Milano nonché membro della task force anti covid della regione Lombardia, ha ventilato la possibilità di tenere le mascherine anche in spiaggia e a riguardo Mauro Corona ha spiegato: “In spiaggia io sono stato una volta sola, vedevo che si toglievano gli indumenti, ma la moda dell’abbronzatura con la mascherina… ma Pregliasco vieni qui che ti curiamo un po’ noi a dire cose sensate”.

E ancora: “Ma voi vedete la gente che va al mare con la maschera? Non mi viene neanche da ridere”. Del Debbio ha quindi incalzato il suo ospite su questa prima ed unica vacanza al mare, e lui ha replicato: “Sono stato una volta con la moglie e i figli piccoli in una località qui della zona, mai stato al mare tra l’altro”.

MAURO CORONA AL MARE: “BEVEVO BIANCHI TUTTO IL GIORNO”

Un’esperienza che Mauro Corona non ricorda con tanta allegria: “Mia moglie mi costringeva a passare tutto il giorno steso su una sdraio e tra l’altro quelle che erano attorno a me le vedevo tutte più belle di lei, era un problema..”. Corona non sapeva più cosa fare per arrivare a sera: “Andavo in giro con i vecchietti a bere bianchi su quei chioschi e baracchini tutto il giorno, alla fine non ho più retto e le ho detto ‘Guarda che io me ne vado’”, e la moglie ha replicato “Però la macchina la lasci lì”. A quel punto Mauro Corona ha optato per una soluzione che non dovrebbe essere imitata: “Qui devo confessare una cosa dopo 30 o 40 anni: non sapevo con chi andare, vidi una bella bicicletta parcheggiata fuori da una gelateria, la inforcai e arrivai a Pordenone. Lì, pentito di questo furto, andai a casa di un amico e gli dissi, se mi porti a Erto (il paese dove lo stesso risiede ndr) ti regalo una bicicletta e gli detti la bici e mi portò a casa”.

