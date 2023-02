Mauro Corona, appello alla Sinistra/ “Lasciamo lavorare la Meloni, fra un anno…”

Mauro Corona, lo scrittore, montanaro e artista, è stato come sempre ospite della puntata di Cartabianca, talk andato in onda ieri sera su Rai Tre e condotto da Bianca Berlinguer. L’opinionista ha regalato in apertura dello show la propria opinione su vari argomenti, a cominciare dalla guerra in Ucraina alla luce della recente visita del premier Giorgia Meloni a Kiev e del discorso minaccioso di Vladimir Putin. Secondo Mauro Corona la fine del conflitto, quando siamo ormai prossimi al primo anniversario, appare davvero lontana: “Vedo la pace lontana ma non temo la catastrofe nucleare. Ci sono minacce che mettono in ansia la gente e possono causare delle scelte improvvide. Un bluff per mettere paura. E la paura ti tiene fermo, cauto, attento”.

Mauro Corona: "Ho conosciuto la fame"/ "I miei genitori si ubriacarono e morirono"

E a proposito di Meloni a Kiev, il pensiero di Mauro Corona si è spostato proprio sul presidente del consiglio, spesso e volentieri bistrattato dalla sinistra: “Enrico Letta – spiega lo scrittore – ha detto cose giuste sulla Meloni, eppure sembra che a sinistra non si possano riconoscere le qualità degli avversari. Io vorrei che lasciassero lavorare la premier, poi tra un anno potremo giudicare quello che ha fatto”.

Mauro Corona contro le etichette sul vino/ “Anche lavorare troppo fa male”

MAURO CORONA, IL GIORNO DEL MATRIMONIO E I CANI

Ovviamente non sono mancati momenti più intimi nel corso della chiacchierata fra Mauro Corona e Bianca Berlinguer, come ad esempio quando l’ospite ha ricordato un particolare del suo matrimonio relativo al suo vestito, davvero un curioso aneddoto:”In occasione del mio matrimonio mi hanno portato dal sarto e hanno detto “mettetelo a posto”. Mi hanno fatto un completo gessato e un papillon”.

Chiusura dedicata ai nostri amici animali, ed in particolare ai cani, che Mauro Corona porterebbe sempre con se, anche nei luoghi pubblici: “In molti locali vedo il cartello “il cane non può entrare”. Ma quanti di noi – chiosa – dovrebbero restare fuori e far entrare i cani…”. Come dargli torto.

Mauro Corona spiazza Bianca Berlinguer/ “Messina Denaro? Complimenti alla Meloni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA