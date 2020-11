Mauro Corona “Bianca Berlinguer mi ha perdonato”/ Poi frecciatina a Franco di Mare…

Mauro Corona ha lasciato Carta Bianca oppure no? La sua cacciata dal programma di Rai3 è destinata a passare agli annali della storia soprattutto quando ad un tratto, nei giorni scorsi, lo abbiamo visto spuntare da Barbara Palombelli su Rete4. La sua assenza è conseguenza di un brutto battibecco avuto proprio con la conduttrice nel corso di una puntata del programma andata in onda ormai il mese scorso. In quel frangente Mauro Corona si è scagliato contro la padrona di casa al grido di: “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina. Stia zitta, gallina!”. A mandare in tilt lo scrittore era stata una frase della conduttrice con cui lo ammoniva a non fare pubblicità ad un albergo.

Mauro Corona “Bianca Berlinguer mi ha perdonato” ma poi arriva la frecciatina a Franco di Mare…

Inutile dire che in quel momento il direttore Franco di Mare ha chiesto a Mauro Corona di scusarsi pubblicamente con lei e con le donne ma, nonostante le scuse, il suo ritorno in Rai è stato bocciato. In più occasioni Bianca Berlinguer si è detta pronta ad accoglierlo ma spiegando anche che non è per sua decisione che questo avverrà lasciando intendere che sono i vertici della rete a non volerlo. La stessa frecciatina è arriva da Mauro Corona che intervistato da La Stampa racconta che Franco di Mare si è detto inflessibile e che, da amico, gli ha inviato anche un messaggio in cui spiega che non è lui a non rivolerlo in tv ma che è ai piani alti che impongono la sua assenza: “Qualcuno in Rai vuole dividerci” spiega poi lo scrittore. Tornerà dalla sua Bianchina?



