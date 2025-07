Mauro Corona è sempre più innamorato della sua compagna, la donna conosciuta dopo aver chiuso (definitivamente) il matrimonio con Francesca.

Volto fisso del programma E’ Sempre Cartabianca, nato in casa Rai e poi passato nel palinsesto Mediaset, Corona è un noto scrittore e alpinista che negli anni è stato sempre più apprezzato dal pubblico per la sua personalità sincera e per il suo modo di vedere la vita. Per tanti anni ha avuto una storia con la ragioniera comunale Francesca, da cui ha anche avuto i tre figli. Un matrimonio finito, il loro, che ha portato entrambi a prendere due strade differenti e ad iniziare nuovi capitoli della propria vita sentimentale.

Il protagonista televisivo è ora invaghito di una donna che ha del tutto rubato il suo cuore, ma di cui non si hanno moltissime informazioni.

Chi è la compagna di Mauro Corona

In più occasioni, l’alpinista ha sempre parlato della moglie Francesca, con cui c’è stato un rapporto turbolento e da cui si è ben presto separato. Sembrerebbe che ora tra i due sia rimasto un legame di stima e affetto, soprattutto per il bene dei figli che sono sempre stati la loro vera priorità. Chiuso quel capitolo di vita, Mauro è andato avanti ed è stato immortalato – dal settimanale Chi – in compagnia di un’altra donna, la sua nuova fidanzata. Il loro rapporto è molto forte e, durante un’intervista rilasciata per il giornale Oggi, lui stesso ha raccontato di amarla molto.

Lui è in realtà sempre stato molto riservato e, anche sulla compagna attuale, non ha rivelato molte informazioni. La donna ha infatti preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori, non esponendosi troppo. “Grazie a lei mi sono innamorato da vecchio” – ha raccontato Mauro Corona – “Ho conosciuto l’eros venerando e non c’è più quell’aggressività della passione di un camoscio a Novembre“. Tra di loro sembra che ci sia infatti un legame più maturo e meno passionale. Della donna che ha conquistato – nuovamente – il cuore dello scrittore ha i capelli biondi ed è bellissima, anche se non si sa altro su di lei.

“Il futuro è un tempo e in quel tempo dorme l’ignoto“, ha dichiarato lui parlando di quello che lo attende. Nessuno – né tantomeno Corona – sa infatti quello che verrà, ma di certo questa nuova vita sentimentale gli ha regalato una grande energia. Il 15 luglio c’è intanto stata l’ultima puntata di E’ Sempre Cartabianca, e la stessa Bianca Berlinguer ha dato appuntamento alla prossima stagione televisiva, quando andranno in onda le nuove puntate di un programma che ha subito catturato l’attenzione degli italiani.