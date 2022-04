Mauro Corona “Di Battista insegna? Idea bislacca”/ “Borghese? I giovani vanno pagati”

Mauro Corona si è presentato ieri sera per il consueto collegamento con Cartabianca su Rai Tre, con una bizzarra maschera, facendo sorridere la conduttrice, Bianca Berlinguer, e i telespettatori. Il poeta del legno è poi tornato subito serio, dicendo la sua sulla guerra in Ucraina che imperversa da due mesi: “Temo che questa guerra durerà a lungo – ha spiegato Mauro Corona senza troppo girarci attorno – non c’è voglia di pace. Le guerre non dovrebbero nemmeno avere un traguardo. Sarà sempre troppo tardi per fare la pace, perchè ci sono già molti morti. E pagano sempre gli innocenti”. Una guerra in Ucraina che è stata oggetto di numerosi slogan durante le recenti manifestazioni in Italia per festeggiare il 25 aprile, giorno della Liberazione: “Ho cantato “Bella ciao” e l’ho suonata con l’armonica – ha detto a riguardo lo scrittore montanaro – purtroppo viviamo tempi feroci ma attenzione a toccare la Resistenza! Bisogna porgere l’altra guancia ma se l’altro non vuol sentire ragioni, io mi difendo”.

Bianca Berlinguer ha quindi incalzato il suo ospite sulle recenti dichiarazioni dello chef Alessandro Borghese, secondo cui la maggior parte dei giovani d’oggi non avrebbe voglia di fare sacrifici: “Ai giovani che imparano un lavoro bisognerebbe dare un po’ di paga – ribatte Corona – io ho fatto molti anni in malga, a mungere, senza mai avere nulla e questo non va bene. Non dando nulla all’apprendista lo deludi… Rischia di essere una piccola forma di sfruttamento”. Sul numero chiuso a Venezia, invece: “Piuttosto educherei i turisti. Dal tempo dei dogi, la città è stata sempre frequentatissima. Al massimo limiterei gli arrivi delle grandi navi da crociera. Il numero chiuso è una “condanna” a chi non arriva in tempo”.

MAURO CORONA E IL CORSO DI COMUNICAZIONE DI ALESSANDRO DI BATTISTA: “POLITICA E’ ALTRO”

Chiusura di Mauro Corona dedicata al nuovo ruolo di Alessandro Di Battista, storico ex esponente del Movimento 5 Stelle, divenuto insegnante di comunicazione politica con un corso online per i candidati alle amministrative 2022: “La solita idea bislacca – commenta Mauro Corona – osso parlare al passato di lui, lo stimavo, ma deve stare attento perché la mia stima è oltre il confine- La politica la si produce dando a chi a bisogno di mangiare, a chi non ha un lavoro, una casa. Serve per non chiudere gli ospedali, gliela insegno io la politica. Realizzare cose per la gente che ha bisogno. Comunicazione cosa vuol dire? – ha quindi alzato i toni lo scrittore – realizzare progetti per chi non ha nulla, non ti insegno a comunicare. Ho parlato con una persona a Firenze che ha fatto la scuola di s***o, ma chissene”. A quel punto Bianca Berlinguer ha chiesto lumi: “Scuola di s***o?”, e Corona ha replicato con un appello rivolto ai politici: “Ma cosa vuole insegnare, fate le cose”.

