Mauro Corona: “Dipendo dall’alcol e penso al suicidio”/ “Ultimo anno a Cartabianca..”

Mauro Corona annuncia l’addio a Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer e trasmesso in diretta su Raitre. Protagonista di tanti interventi e di siparietti che coinvolgono la stessa conduttrice, lo scrittore ha deciso di lasciare definitivamente il programma e di conseguenza la televizione. Una decisione che Corona ha preso con consapevolezza e che resterà tale. “Ho capito di poter fare a meno anche della televisione. Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video. Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità famigliari. So che Repubblica rispetterà il mio terribile segreto. Ma l’istinto mi dice che ormai sono già visto e che non posso più fare la foglia di fico stesa sopra il vuoto. Appena libero, tornerò a riempire la mia fontana, rimasta secca”, ha dichiarato in un’intervista esclusiva rilasciata a La Repubblica il 13 agosto.

MAURO CORONA, LA CONFESSIONE CHOC: “HO PENSATO SPESSO D’IMPICCARMI”

E’ un Mauro Corona inedito quello che si è raccontato ai microfoni de La Repubblica. Lo scrittore, infatti, ha parlato anche della propria vita privata svelando di dipendere dall’alcol e di essere accompagnato dal pensiero di suicidarsi. “Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi. Dipendo dall’alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio. Finito questo colloquio vado al bar a bere. È orrendo: distruggo me e le persone che mi restano vicino. Non dico che smetterò: mi terrorizza sapere di non volerlo fare. Il punto è che non si può diventare i bambini che non si è stati. Agli altri chiedo solo di essere diversi da me”, ha raccontato. Poi, si lascia andare ad una confessione scioccante: “Negli ultimi anni ho pensato più volte di impiccarmi. Non l’ho fatto per salvare la dignità di chi mi è rimasto vicino”, conclude lo scrittore che, in questi anni, è diventato molto popolare grazie ai suoi interventi televisivi.



