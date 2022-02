Mauro Corona: “Donna di Como? Morte disperata e silenziosa”/ “Su Sanremo 2022…”

Mauro Corona è stato ospite ieri sera, come ogni martedì, del programma di Rai Tre, Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Numerosi gli argomenti affrontati dal noto opinionista della montagna, a cominciare dalla tragica vicenda di Como, una donna di 70 anni trovata senza vita in casa, morta da almeno due anni. Corona parla di “malinconia di un dolore e di una tristezza – dice riferendosi alla signora Marinella Beretta – perché nemmeno più la morte ha la dignità di essere accompagnata e accudita. Una morte in solitudine, disperata e silenziosa”.

Si è parlato anche del Festival di Sanremo 2022, che ha registrato ascolti da record come non si vedevano da anni. Mauro Corona ammette di aver seguito la kermesse sanremese: “Ho seguito il Festival mi sono piaciuti Mahmood e Blanco. Poi Checco Zalone è talmente bravo e intelligente che mi soddisfa anche se sta zitto”. L’ironia inconfondibile dell’ospite di Cartabianca è proseguita anche quando si è parlato dei turisti: “Quando i turisti mi chiedono dove si mangia bene – racconta con il sorriso – io dico loro: restate tre giorni senza mangiare e poi siete sicuri che mangiate bene”.

MAURO CORONA A CARTA BIANCA: “IL M5S SI E’ SCAVATO LA FOSSA DA SOLO”

Quindi Corona è tornato serio, dicendo: “Oggi bisognerebbe introdurre una vera educazione alimentare per i bambini, che oggi mangiano troppi zuccheri”. Si è parlato infine anche di politica, e ovviamente il caso di questi giorni è il caos in seno al Movimento 5 Stelle, dopo che il tribunale di Napoli ha di fatto “annullato” l’elezione dell’ex premier Giuseppe Conte a numero uno dello stesso gruppo politico.

“L’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso l’elezione di Giuseppe Conte? Penso che di queste cose debba occuparsene la politica, non un magistrato. Detto questo, i Cinque Stelle si sono scavati la fossa da soli: c’è una guerra di invidie”. Parole che rispecchiano senza dubbio il pensiero di molti fra gli addetti ai lavori e non solo.

