Mauro Corona ha una nuova compagna, avvolta nel mistero "Mi ha migliorato molto"

Dopo la lunga storia d’amore con l’ex moglie Francesca, nella vita di Mauro Corona oggi sembra esserci spazio per altri sentimenti. Il noto scrittore e alpinista non ha mai parlato troppo di questa sua nuova fase di vita, anche se sappiamo che c’è una nuova donna al suo fianco, che sembra preferire vivere lontano dai riflettori. Dopo aver raccontato in più occasioni del suo matrimonio aperto con Francesca (i due si sono separati anche se non ufficialmente), Mauro Corona ha raccontato di aver ritrovato l’amore con un’altra donna, avvolta nel mistero ma che è comunque riuscita a farlo tornare a sorridere.

In una intervista concessa tra le colonne del magazine Oggi, Mauro Corona ha rivelato e sottolineato l’importanza di questa nuova presenza femminile: “Grazie a lei mi sono innamorato da vecchio. Ho conosciuto l’eros venerando e non c’è più quell’aggressività della passione di un camoscio a Novembre” le parole di Mauro Corona.

Compagna Mauro Corona: “Grazie a lei sono migliorato”

Quando si tratta di questioni di cuore, Mauro Corona preferisce sempre tirare il freno a mano. Riguardo a questa sua nuova pagina di vita, lo scrittore ha raccontato ben poco, lasciando intendere in ogni caso come la persona con la quale ha ritrovato la serenità abbia lasciato già delle tracce non di poco conto, anzi.

“E’ grazie a questa donna che sono migliorato” ha ammesso l’alpinista e scrittore, riconoscendo di essere in una nuova fase di vita. Adesso per Mauro Corona la vita ha assunto dei connotati diversi, dopo tanti anni di matrimonio con Francesca (che ha confessato di aver tradito in più occasioni), la spalla di Bianca Berlinguer sembra aver ritrovato il sorriso in una veste diversa.

