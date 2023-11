Mauro Corona: “Innamorato della Berlinguer? Recitiamo”/ “Ho una persona, mi sono innamorato da vecchio”

Corona su Bianca Berlinguer: “Innamorato? Recitiamo”

Mauro Corona, ai microfoni del settimanale Oggi, ha parlato del tuo complesso rapporto con Bianca Berlinguer rivelando come ha conosciuto la conduttrice: “Ho fatto una prima ospitata nel suo programma, che ha portato ascolto e mi hanno richiamato. Poi mi hanno fatto un contrattino. Ed è nato il duo comico“.

Alla domanda se fosse innamorato della conduttrice, lo scrittore ha risposto in modo secco: “Manco morto. Recitiamo“. Per quanto riguarda il passaggio da Rai a Mediaset, Corona ha ammesso di non avere rimpianti: “Se mi manca la Rai? No. Ma non so se duro qui. Io e Bianchina siamo uguali: vogliamo la libertà. Che c’è, certo. E anche gli ascolti ci sono. Ma se io dicessi sempre quello che penso andrei in galera“.

Mauro Corona rivela di avere una compagna: le sue parole

Mauro Corona, ai microfoni di Oggi, ha rivelato di avere iniziato una sorta di relazione: “Voglio bene a una persona” ha affermato senza andare troppo nel dettaglio.

Lo scrittore ha poi ripreso a parlare: “Grazie a lei sono migliorato. Mi sono innamorato da vecchio. Ho conosciuto l’eros venerando. Senza quell’aggressività della passione di un camoscio a novembre“. Sulla sua ex compagna, ha poi aggiunto: “Non sono separato. Viviamo vicini, ma ognuno per conto proprio. Beviamo qualche bicchiere insieme. Ma i matrimoni sono come le falci che si usano per l’erba: devi affilarle quando si consumano. In un amore che si consuma deve rimanere il rispetto e l’affetto” ha concluso Corona che sembra aver mantenuto un bel rapporto con l’ex.

