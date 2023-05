Mauro Corona ironizza su Totti-Blasi/ “Se mi separo mia moglie mi ruba le motoseghe”

Come di consueto nella serata di ieri è andata in onda su Rai Tre la puntata del talk Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. La tradizione vuole che si cominci con il collegamento con l’ospite fisso, Mauro Corona, alpinista, scrittore e scultore, e sono stati vari gli argomenti trattati dal simpatico personaggio televisivo. Le prime parole sono state per l’ormai arcinoto pensionato di 72 anni residente in quel di Barlassina, piccolo Comune della provincia di Monza, che è stato multato di 882 euro per aver rattoppato una buca di 30 centimetri sulla strada: il cittadino, oltre al danno, ha subito anche la beffa visto che lo stesso dovrà provvedere a “stappare” il buco, riportando il manto stradale alle sue origini.

Belen Rodriguez, caduta a Le Iene/ Video: lo stacchetto e poi il volo

Ovviamente lo stesso 72enne non è intenzionato a pagare la multa e a riguardo Mauro Corona ha commentato: “Si deve fare un plauso a chi si dà da fare per migliorare la situazione. Pensate se ogni romano rattopasse una buca…”. E ancora: “Quando si fa del bene bisogna eliminare le responsabilità”. Altra tematica trattata ieri sera in diretta tv su Rai Tre a Cartabianca da Bianca Berlinguer con Mauro Corona, è stato il caso del divorzio “del secolo”, quello fra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e la conduttrice de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi.

Valeria Marini, "scivolone" a La vita in diretta/ "I sardi sono una razza longeva…"

MAURO CORONA, L’INTERVENTO FRIZZANTE A CARTABIANCA

I due si sono lasciati in malo modo ed hanno dovuto risolvere la questione con gli avvocati e in un tribunale, dove battagliano da mesi. A riguardo Corona ha scherzato: “La separazione tra Totti e Ilary e la questione dei Rolex? Se mi separo io, mia moglie mi frega le motoseghe“.

Una battuta simpatica che ovviamente ha scatenato la risata della presentatrice dello show della tv pubblica e immaginiamo noi anche del pubblico di casa. Un ospitata, quella di Corona, che è stata quindi ancora una volta pungente e frizzante, come del resto lo stesso ospite ci ha abituati ormai da anni.

Fabio Fazio lascia la Rai: chi prende il suo posto?/ I rumor su Bonolis e Giletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA