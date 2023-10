Mauro Corona/ “L’alcol? Ho fatto anni di astinenza poi ci sono cascato di nuovo. Non si guarisce mai”

Mauro Corona e la dipendenza dall’alcol: la confessione a Verissimo

Mauro Corona, ospite a Verissimo nella puntata del 21 ottobre, parla del suo ultimo libro, Le altalene, spiegando che rappresenta un po’ la metafora della vita. Una metafora che lo riguarda in prima persona rispetto al rapporto che ha con l’alcol. Corona rivela infatti di avere una dipendenza dalla quale non si può mai definitivamente guarire.

Francesca, moglie Mauro Corona e figli Marianna, Matteo, Melissa e Martina/ L'amore ha vinto su tutto!

“Avevo fatto 5 anni di astinenza, ero un uomo sereno e pacifico. Poi questo serpente era lì, mi mancava, e allora ho ripreso e andai avanti fino a 3 anni fa che sospesi di nuovo perché non mi piacevo.” ha raccontato su Canale 5. E ancora: “A parte recare dolori ai miei figli che non mi piaceva. Io ho una volontà di ghisa, smisi per altri due anni e stavo bene davvero. Poi più di un anno fa ho ripreso. Io faccio sempre tutte le mie cose, però appena torno giù vado al bar, perché dall’alcol non si esce più, lo puoi sospendere ma non uscirne.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

MAURO CORONA, ADDIO A "È SEMPRE CARTABIANCA"?/ "Devo delle scuse a Bianca Berlinguer"

Mauro Corona, l’appello a Marina e Pier Silvio Berlusconi cosa nasconde?

Mauro Corona è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’alpinista e scultore ligneo è pronto a raccontarsi con il suo solito piglio ironico nel popolare programma del pomeriggio e siamo certi regalerà sorprese e risate. Del resto ogni martedì sera Mauro Corona regala colpi di scena durante la diretta di È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Durante l’ultima puntata, lo scrittore ha lanciato un appello a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Come mai? Stando a quanto rivelato da Corona la sua presenza nel programma di Bianca Berlinguer sarebbe a rischio al punto tale da dichiarare: “c’è qualcosa che non va bene”.

Mauro Corona: "I miei genitori hanno fallito"/ "Mamma mi abbandonò, papà era violento"

Affermazioni imprecise che sono arrivate dopo le scuse che, ad inizio puntata, aveva presentato alla padrona di casa dicendole: “Le chiedo scusa per il miliardesimo scontro avuto al telefono. Non serve che i telespettatori sappiano. Magari anche lei ne avrebbe mezza da offrirmi di scusa, ma bastano le mie”. Cosa è successo tra i due?

Mauro Corona lascia È sempre Cartabianca?

L’ennesimo screzio tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona potrebbe mettere a rischio la presenza fissa del famoso alpinista e scrittore nel programma del martedì sera di Rete 4? Non è dato sapere, ma le parole di Corona sono arrivate forti e chiare: “la mia partecipazione a È sempre Cartabianca è a rischio.

Non solo, Mauro Corona ha aggiunto: “c’è una cosa che non va bene da tempo in Mondadori e in Mediaset. Vorrei dire che ho provato ad avvicinare Marina Berlusconi e Per Silvio. Ho provato in ogni modo, vorrei rivolgermi a chi sta loro vicino. Le voci che ho invocato finora sono andate a farsi benedire e io non mi sento opportuno”. La Berlinguer ha cercato di frenarlo e farlo ragionare, ma niente da fare è stato un fiume in piena confessando: “ne va della mia permanenza. È a rischio la mia partecipazione”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA