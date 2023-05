Mauro Corona “Maltempo Emilia, romagnoli gente forte”/ “Vero amore? Quello del cane”

Il noto alpinista, scrittore e artista, Mauro Corona, è stato ospite anche ieri in collegamento del programma di Rai Tre, Cartabianca, consueto talk di attualità e politica condotto da Bianca Berlinguer, in onda tutti i martedì sera. Come sempre il buon Mauro Corona ha affrontato svariati argomenti, a cominciare da quello del maltempo in Emilia Romagna. Le piogge e i temporali hanno devastato quelle terre causando allagamenti e inondazioni, e soprattutto 15 morti, l’ultimo registrato nella sera di ieri.

L’opinionista di Cartabianca si dice comunque convinto che l’Emilia Romagna ce la farà a ripartire: “I romagnoli sono gente che non si piange addosso. Il governo mandi i soldi in poco tempo per ridare la vita e la fiducia a quei territori”. E del resto, ciò che ha detto Mauro Corona lo si può notare dalle immagini e dai filmati che ci giungono proprio dalle zone alluvionate, dove migliaia di persone si stanno aiutando per cercare di pulire le case, i negozi e le aziende, dal fango e dall’acqua.

MAURO CORONA: DALL’AMORE PER I CANI A QUELLO PER I BOSCHI

In collegamento vi era a proposito anche Paolo Cevoli, noto comico romagnolo di Zelig, e protagonista anche di Lol 3 su Amazon Prime Video, che ha spiegato: “Nelle persone che ho incontrato in questi giorni nei paesi alluvionati ho trovato dolore ma non disperazione. Nei romagnoli c’è sempre un “però” positivo, una chiusa ottimistica. Abbiamo perso tutto ma siamo vivi”.

La parola è quindi tornata a Mauro Corona, che ha raccontato del suo amore per i cani: “Ho pochi amici fidati, si contano sulle dita d’una mano, ma i cani sono forse i migliori compagni della nostra vita. Il vero amore è quello del cane. Io ne ho avuto uno che mi seguiva ovunque, stava sempre con me”. Chiusura dedicata ad un altro amore, quello per i boschi: “Quando vado nel bosco mi rallegro, mi sento ancora quel giovane uomo che per necessità doveva fare la legna”.

