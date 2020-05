Mauro Corona/ “Movida? Alcuni hanno esagerato ma dopo tre mesi è giusto rischiare”

Pubblicità

Usa il bastone e la carota Mauro Corona, nel giudicare le immagini di movida giunte negli scorsi giorni da diverse città italiane. In collegamento come di consueto con il programma Cartabianca di Bianca Berlinguer, l’opinionista ha confessato: “Forse alcuni giovani hanno un po’ esagerato, ma dopo tre mesi di reclusione è anche comprensibile che vogliano uscire. Io a volte mi sento quasi di fare un reato andando al bar. Ma quanto potrà durare così? Un po’ bisogna rischiare”. Corona ha anche auspicato ad un ritorno nelle campagne, quasi deserte dopo i trasferimenti in massa nelle città degli ultimi anni: “Io lo spero – ha detto sull’argomento – sono anni che penso a questa cosa, sarebbe un miracolo. I borghi stanno morendo, così finalmente tornerebbero a vivere”. Non sono mancate poi polemiche quando ha proposto di mandare i cacciatori nelle scuole elementari, per insegnare ai bambini come si vive nei boschi e nella natura: “Verrò linciato – le parole dell’alpinista – ma sono anni che lo dico. Nelle scuole bisogna insegnare anche il contatto con la natura, perché può capitare di trovarsi in un bosco. E chi può insegnarlo? Il boscaiolo, il cacciatore, la guida alpina”.

MAURO CORONA: “LA AZZOLINA CON QUELLE LABBRA ROSSE”

L’Ente Nazionale Protezione Animali ha subito replicato: “Mauro Corona a Cartabianca lancia la proposta di portare i cacciatori a scuola per insegnare la ‘natura’ ai bambini. Proposta bocciata: chi è abituato a uccidere animali non ha niente da insegnare a nessuno”. Ma non è finita qui perchè l’opinionista si è scagliato anche contro la ministra dell’istruzione Azzolina, a suo modo di vedere, con delle labbra troppo appariscenti: “Io della ministra non comprendo certe labbra rosse, delle labbra improponibili. Un ministro con delle labbra così… bisogna essere seri”. Pronta l’ammonizione della Berlinguer: “Fosse un uomo nessuno direbbe niente, ma siccome è una donna… Valutiamola in base al lavoro che svolge, non se mette o no il rossetto come tante donne, che sono libere di agghindarsi come meglio credono”.



