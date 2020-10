Mauro Corona, niente Cartabianca/ La Berlinguer: “Io non c’entro”. Colpa della Rai?

Mauro Corona non è ancora tornato nel programma di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer, Cartabianca, dove è ospite fisso ormai da anni. Lo scrittore, come riferisce TvBlog.it, è infatti ancora fuori dal cast del programma, e quella che è andata in scena ieri, 20 ottobre, è stata la quarta puntata consecutiva senza il noto alpinista in collegamento. Tutta colpa di un insulto che Mauro Corona aveva fatto a Bianca Berlinguer, dando della “gallina” alla conduttrice, colpevole di averlo ripreso per via di una pubblicità ad un albergo. La Berlinguer aveva già spiegato, lo scorso 29 settembre, di aver chiuso il caso Corona accettando le scuse dello stesso, e in seguito era persino intervenuto il governatore del Veneto, Luca Zaia, che aveva invocato la riappacificazione fra i due, e la ri-apparizione dell’alpinista in tv. Peccato però che ad un mese dal litigio, le cose non siano ancora cambiate e non per colpa della presentatrice.

MAURO CORONA, LA BERLINGUER: “NON E’ TORNATO NON PER MIA SCELTA”

E’ stata infatti proprio la Berlinguer a spiegare come è evoluta la situazione la scorsa settimana: “Ci tengo a dire a tutti che se non è tornato non è per mia scelta e per mia responsabilità – le parole riportate da TvBlog . l’ho detto: si è comportato in modo molto sbagliato e grave ma si è scusato pubblicamente e privatamente. Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un po’, so che è un uomo sincero che non dice bugie. Tra me e lui il rapporto è stato a volte burrascoso ma è stato sicuramente prezioso per questa trasmissione, tant’è che i telespettatori lo vorrebbero rivedere. Lo considero una parte importante della trasmissione, spero di poterlo riavere presto. Non tutto quello che riguarda questa trasmissione, anche se potrebbe non sembrare, dipende da me”. Pare che il veto su Mauro Corona, fanno sapere ancora i colleghi di TvBlog, “giungerebbe dai piani alti (di Viale Mazzini, ndr), con il Cda Rai che avrebbe puntato i piedi rifiutando per adesso ogni possibilità di ritorno in onda”.



