Mauro Corona: “Pace Fedez e J-Ax? Paura fa riflettere”/ “Salvini e Meloni assieme…”

Mauro Corona è intervenuto in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite ai microfoni di “Cartabianca”, trasmissione di Rai Tre condotta da Bianca Berlinguer e andata in onda nella serata di martedì 31 maggio 2022. L’esperto scalatore ha esordito invitando la presentatrice ad andare a trovarlo a Erto, dopo che lei gli aveva chiesto di recarsi in studio a Roma (“Vanno a cena su Marte, potrebbe venire qui”, ha detto Corona), per poi parlare della pace fatta (notizia dei giorni scorsi) tra Fedez e J-Ax. A proposito dei due artisti, lo scrittore ha dichiarato: “Io ho simpatia per entrambi: quando si capisce che abbiamo rischiato e ci è andata bene, ecco che ci si abbraccia. La paura ci fa riflettere…”.

Spostando il discorso sulla politica italiana, secondo Mauro Corona “se si va a votare, la Destra avrà il maggior numero di voti. Matteo Salvini e Giorgia Meloni non li vedo a governare insieme, ma se vogliono arrivare lì devono farlo. Come succede per certi matrimoni”.

MAURO CORONA: “IL CETO ITALIANO NON HA LA FORZA DI REAGIRE ECONOMICAMENTE, TUTTO AUMENTA”

Nel prosieguo di “Cartabianca”, Mauro Corona ha commentato anche le difficoltà dei tempi attuali, dove i prezzi schizzano alle stelle: “Siamo in un presente di miseria. È aumentato tutto: penso a chi ha una pensione bassa da 1.200 euro al mese, anche dopo 40 anni da minatore, e deve pagare l’affitto, la luce… Questo fa tragicamente paura, perché coinvolge un ceto che già non ha la forza di reagire economicamente. Non ne ha più”.

Infine, una battuta su Dino Giarrusso, che ha lasciato il Movimento Cinque Stelle: quale sarà il futuro dell’ex Iena? Secondo Mauro Corona “sbarcherà dove gli conviene. Diciamolo chiaramente: uno che si toglie da un partito o da un movimento, non va a fare il rottamatore di carcasse di automobili o l’arrotino, va dove più gli conviene. La gente non ha più simpatia oltre che fiducia per i Cinque Stelle”.

