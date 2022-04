Mauro Corona/ “Putin fa segno di croce? Gli taglierei le mani, se ne frega del Papa”

Anche durante la puntata di ieri di Cartabianca si è tenuto il consueto collegamento con il poeta del legno, Mauro Corona. Tanti gli argomenti trattati dall’opinionista di casa Rai Tre, a cominciare dalla guerra in Ucraina. La conduttrice, Bianca Berlinguer, ha ricordato allo stesso alpinista le parole di Papa Francesco, che ha definito il conflitto un “tradimento blasfemo”, dato che la “pace di Gesù non è mai armata”. Secondo lo scrittore le parole di Cristo però “non bastano contro la ferocia e le barbarie” e di conseguenza contro i militari russi “se ne fregano altamente”. Poi Corona ha aggiunto: “Ho visto che si faceva il segno della croce (riferendosi a Putin ndr), dovrebbero tagliargli le mani mentre lo fa. In questa fase della guerra – ha proseguito lo scrittore – l’Europa non fa nulla, sembra che stia aspettando gli eventi. Papa Francesco ci prova a chiedere la fine della guerra ma i russi non lo ascoltano. Putin si è fatto il segno della croce ma l’ha fatto in modo ipocrita”.

Mauro Corona: “Fedez? Darei un rene per guarirlo”/ “Soffro al posto di chi sta male”

Si è poi parlato delle forniture di gas, e a riguardo la Berlinguer ha sollevato un lecito dubbio: “Davvero possiamo fare accordi con l’Egitto, che ha torturato e ucciso Giulio Regeni e che non vuole punire in alcun modo i responsabili?”. Corona ha replicato: “Sono costernato da questo, invece che risolvere vanno a prostrarsi per avere il gas dall’Egitto. Prima di comprare il gas si facciano dare la verità su Regeni. Vigliacchi, non si fanno contratti di gas con l’Egitto, questa è una politica pietosa”.

Mauro Corona: “Guerra in Ucraina mi ha tramortito”/ “Ogni scelta è tremenda”

MAURO CORONA: “9 ITALIANI SU 10 TEMONO LA GUERRA? ME LO ASPETTAVO…”

Sul fatto che 9 italiani su 10 temano la guerra: “Un po’ me lo aspettavo perché l’italiano è generalmente una persona che sta bene. È un gaudente nel senso buono, quindi ha paura di perdere il suo status. Chi più chi meno, tutti hanno paura”. Sul caso dei genitori che hanno portato la figlia dall’esorcista perchè lesbica: “Camminiamo su un sentiero medievale fatto di tabù, superstizioni e cose simili. Mi addolora che ci siano genitori che non accettano i figli… L’amore è per tutti ed è di tutti”.

"Putin è malato, ha seri problemi"/ Mauro Corona: "Mi preoccupa l'aumento dei prezzi"

Sul caso Luciano Canfora-Giorgia Meloni: “Si è lasciato prendere dall’astio – ha commentato Mauro Corona – la sua è stata una cattiveria inutile. Meloni fa una politica di destra ma non è nazista”. Infine, sull’incidente avvenuto nella giornata di lunedì sul lago ghiacciato di Braies: “L’incidente sul lago ghiacciato di Braies? Il problema è la non conoscenza della natura. Nelle scuole e in televisione manderei le guide alpine, per spiegare i rudimenti di quello che non si deve fare. D’altronde siamo un popolo pigro e opportunista”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA