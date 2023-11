Mauro Corona sorprende Giselda Torresan con un videomessaggio/ Lei: “Persona splendida, lo ammiro tantissimo”

Grande Fratello 2023, Mauro Corona fa una sorpresa a Giselda Torresan

Sin dall’inizio della sua esperienza al Grande Fratello 2023, Giselda Torresan ha parlato dell’amore per le sue adorate montagne, ma anche della sua grande ammirazione per un noto scrittore italiano: Mauro Corona. Più volte ne ha parlato e più volte ha rinnovato la sua stima nei suoi confronti, al punto che tale ammirazione è arrivata anche alle orecchie dello stesso Corona, che ha voluto inviarle un video-messaggio a sorpresa. “L’uomo che mi piacerebbe conoscere è Mauro Corona, sarebbe bello averlo in casa“, ha ribadito Giselda nella diretta di stasera.

A seguire, è andato in onda il video-messaggio, in cui Mauro Corona ha anche voluto inviarle come regalo il suo ultimo libro: “Buonasera Alfonso. So che lì c’è una ragazza, Giselda, che ama la montagna, i boschi, le vette, ambisce alle cime, e parla ogni tanto anche di me. Questo mi ha fatto anche piacere, sinceramente, e vorrei allora recapitarle questo libro, che parla di me. E visto che questa ragazza mi nomina spesso, vorrei regalarle un pezzettino della mia vita. Grazie, ciao“.

Giselda Torresan: “Persona splendida, lo ammiro tantissimo“

Giselda Torresan è rimasta piacevolmente sorpresa dal video-messaggio ricevuto al Grande Fratello 2023, al punto che chiede ad Alfonso Signorini: “Ma viene Mauro Corona a salutarci?“. Il conduttore le risponde: “Chi lo sa, magari te lo porterà lui. Questo è un primo passo“. La sorpresa è comunque perfettamente riuscita per la concorrente, che è ritornata a pensare ai posti del suo cuore con un velo di malinconia: “Mi manca tantissimo la montagna, cerco di non pensarci. Pochi giorni fa ho pianto“.

A seguire, auspica di poter incontrare e conoscere lo scrittore il prima possibile: “Non vedo l’ora di conoscerlo perché è una persona splendida, io lo ammiro tantissimo. Leggerò il suo libro e spero anche di andare a conoscerlo, le sue zone le ho frequentate“.











