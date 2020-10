Mauro Corona, tapiro Striscia/ Niente Cartabianca “Di Mare mi diceva fratello, ora…”

Il tapiro d’oro di Striscia la Notizia questa volta ha raggiunto Mauro Corona, lo scalmanato scrittore estromesso da Cartabianca. Lo storico inviato Valerio Staffelli si è recato a Lago di Misurina, in provincia di Belluno, dove in un bar ha incontrato Corona per la tradizionale consegna. Il motivo è da ricercare proprio in quanto accaduto dopo la lite con la padrona di casa della trasmissione di Rai3, Bianca Berlinguer, alla quale l’opinionista fino a quel momento fisso diede della “gallina” proprio alla conduttrice. Era lo scorso 22 settembre quando lo scrittore battibeccò con la Berlinguer ma da quel momento le sue ospitate sono state tagliate del tutto nonostante la conduttrice si sia mostrata propensa ad assumere un atteggiamento pacificatore. La Berlinguer, infatti, accettando le scuse di Corona aveva anche fatto intendere che la decisione legata all’allontanamento dello scrittore non dipendesse da lei. A confermare la versione anche lo stesso protagonista che ai microfoni di Striscia la Notizia ha affermato: “Pare che la Berlinguer mi voglia. È qualcun altro che non vuole…”.

MAURO CORONA A STRISCIA LA NOTIZIA DOPO USCITA DI SCENA DA CARTABIANCA

Ma chi sarebbe questo “qualcun altro” citato da Mauro Corona che non lo vorrebbe più come opinionista di Cartabianca dopo l’ennesima sfuriata con la conduttrice? Incalzato dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, che gli domandava se per caso fosse il direttore di Rai3, Franco Di Mare, lo scrittore si è sbottonato un po’ di più esprimendo la sua amarezza per “l’improvviso ostracismo” da parte del giornalista, che inizialmente “manifestava l’amicizia”. Da qui un appello a Di Mare: “Franky Di Mare, non ho niente da dire sul fatto che non mi vuoi più. Vorrei però capire perché non me l’hai detto prima, perché io ho i messaggini tuoi in cui mi dici: ‘fratello della montagna’. Almeno chiarisci questo tuo cambiamento di marcia nei miei confronti. Sappi però che io non mi impicco, se non vengo più lì”. Sempre durante la consegna del tapiro, Mauro Corona ha poi commentato, alludendo alle proprie performance televisive con la conduttrice: “Da quel che intuisco non hanno bisogno dei picchi d’ascolto, se mi cacciano via, perché qualche punto lo facevo la Bianca e io”.



