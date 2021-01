Mauro Corona torna a Cartabianca?/ Quella foto con Bianca Berlinguer…

Mauro Corona torna a Cartabianca? Il caso dello scrittore-alpinista continua a tenere banco, ma un suo ritorno potrebbe diventare realtà prossimamente. Dopo gli scontri con Bianca Berlinguer, Corona è stato allontanato dalla trasmissione e il caso è stato discusso anche nella Commissione di Vigilanza Rai. Dell’esclusione di Mauro Corona da Cartabianca ha anche parlato il direttore di Raitre, Franco Di Mare che, per il momento, pare non abbia fatto marcia indietro sulla decisione di allontanare lo scrittore dalla trasmissione di approfondimento politico in onda ogni martedì, in prima serata, su Raitre. Tuttavia, dai social, arrivano indizi che potrebbero far pensare ad un tentativo di Bianca Berlinguer di riavere tra gli ospiti della propria trasmissione proprio Corona che, alle parole della conduttrice, ha risposto con un messaggio sui social.

MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER, SCAMBIO DI MESSAGGI SUI SOCIAL?

Dopo la pausa natalizia, Cartabianca è tornato regolarmente in onda. Prima della puntata, Bianca Berlinguer ha ricordato all’appuntamento al proprio pubblico condividendo sui social una foto in cui sorride accanto a Mauro Corona. “Mi auguro che presto possa tornare anche Mauro Corona”, ha scritto su Facebook la Berlinguer. Al messaggio della conduttrice di Cartabianca ha risposto proprio Mauro Corona che, condividendo la stessa foto, ha scritto: “Nel martedì della ripresa, auguro buon anno e lunga fortuna alla trasmissione Cartabianca nella figura della conduttrice Bianca Berlinguer. In attesa di tornare ai nostri ascoltatori quando bugie e falsità verranno spazzate via da chi dovrebbe averlo già fatto per dovere e deontologia professionale. A quel punto, come scrisse il grande Califano a suo epitaffio, ‘non si esclude un ritorno’. Auguri a tutti“.

Nel martedì della ripresa, auguro buon anno e lunga fortuna alla trasmissione Cartabianca nella figura della conduttrice… Pubblicato da Mauro Corona su Martedì 12 gennaio 2021

