Mauro Corona/ Video: “Il Pd non ha serietà, Letta tornerà per la ribalta visiva”

Il Partito Democratico ha bisogno di un profondo rinnovamento, troppi galli nel pollaio sono risultati deleteri: questo il giudizio di Mauro Corona. Intervenuto ai microfoni di Stasera Italia, il celebre scrittore ha fatto il punto della situazione in casa dem e non ha giudicato positivamente il possibile ritorno di Enrico Letta alla segreteria…

Incalzato da Tommaso Labate, Mauro Corona ha evidenziato: «In questo momento si è diluita nel vento la serietà di un Pd che doveva stare con la gente, con gli operai, con i poveri. Tutti questi galli nel pollaio si sono danneggiati a vicenda. Io ho sempre votato a Sinistra, ma come si fa? Non hanno carisma».

MAURO CORONA: “LETTA TORNERÀ PER RIBALTA VISIVA”

Mauro Corona ha poi commentato così il possibile “rientro” di Letta nel Pd: «Come si fa a recuperare Letta, dopo che nessuno del Pd lo ha difeso contro la pugnalata di Renzi? E’ chiaro che Letta tornerà, ma non perchè ama i comunisti o il Pd, ma perché tornerà alla ribalta visiva, come ha fatto Conte agganciandosi all’amo del M5s. Perché se Conte non faceva così scompariva, non c’è niente di peggio che non avere visibilità: le telecamere, i capi di Stato, i convegni… Tutto questo scombinamento, questa guerra, porta la gente ad andare da Barbara D’Urso, che non è comunque l’ultima arrivata». Lo scrittore ha poi rimarcato: «Letta cosa cambia nel Pd? Non c’è nessun ricambio, non c’è un giovane che abbia a cuore la Sinistra per riportarla ai valori che l’hanno fondata. Recuperano Letta… siamo morti! Ma ci rinnoviamo o no?».

