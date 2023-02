Mauro Corona vs Fedez/ “Risata Emanuela Orlandi? Prima di parlare si pensi”

Mauro Corona è stato ospite come di consueto della puntata di ieri di Cartabianca, classico talk show del martedì sera, condotto in diretta su Rai Tre da Bianca Berlinguer. Come da consuetudine, l’alpinista, scrittore e artista ha toccato alcuni dei principali temi d’attualità, a cominciare dal ‘caso Fedez’. Recentemente il cantante, influencer e marito di Chiara Ferragni è stato criticato per la sua risata durante il suo noto podcast Muschio Selvaggio, parlando di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa in Vaticano da 40 anni. L’artista aveva ironizzato sulla vicenda, sorridendo in particolare nei confronti della Chiesa, un gesto che era stato condannato dai più.

E anche Mauro Corona si è sentito di bacchettare Fedez, spiegando: “La battuta di Fedez su Emanuela Orlandi? Non si scherza su certe cose, a volte penso che, prima di parlare, si dovrebbe rileggere “L’arte di tacere” dell’Abate Dinouart”. Bianca Berlinguer ha quindi incalzato il suo ospite sul Festival di Sanremo, che scatterà ufficialmente il via il prossimo 7 febbraio, e che vedrà anche il videomessaggio di Zelensky. Mauro Corona non si è espresso sulla presenza del presidente ucraino, ma ha aggiunto: “Guardo il Festival di Sanremo per curiosità, per vedere se c’è qualche artista di talento, soprattutto per vedere come si pone. Mi piacciono i cantanti fuori dagli schemi. Ma se io facessi un contro festival a Erto, lei, Bianca, verrebbe qui a cantare?”.

MAURO CORONA E IL RETROSCENA SULLA SULLA SUA ‘ESPULSIONE’ DA CARTABIANCA

Nella giornata di ieri Mauro Corona era stato intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, una chiacchierata durante la quale aveva raccontato un retroscena inerente la sua espulsione da Cartabianca: “Rivelo qui per la prima volta una cosa: quando mi hanno riammesso – ha confessato -, gliel’ho detto di nuovo ma nessuno se n’è accorto, perché in diretta dissi ‘passata è la tempesta, odo augelli far festa’. Lei lo sa come continua? Fa così: ‘…e la gallina, tornata in su la via…'”.

“Non continuai con la poesia leopardiana – ha spiegato ancora Mauro Corona sull’argomento – ma nessuno colse la citazione. Questo per dire che mai avrei offeso una donna, io sono un ubriacone attaccabrighe e in tv faccio questo, d’altra parte se mi chiamano un motivo ci sarà. E comunque quella storia è stata tutta una montatura, ma non contro di me, contro la Berlinguer. Una scusa per attaccare lei”.











