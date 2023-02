Mauro Coruzzi “Anna Oxa dea scesa dal cielo”/ “Le altre sono impiegate delle 7 note!”

Mauro Coruzzi scatenato in difesa di Anna Oxa a “Storie Italiane”, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele e andato in onda nella mattinata di oggi, lunedì 13 febbraio 2023. L’opinionista, in collegamento audiovisivo con indosso una t-shirt di colore nero sulla quale era impresso il volto dell’artista, ha criticato i meme che le sono stati rivolti sul web: “‘Nonna Abelarda’, ‘Cantante con la scopa’, ‘La Befana’… Lo capite o no che è una scelta artistica, piena di contenuti, quella di presentarsi sul palco di Sanremo vestita in quel modo e con i capelli in quel modo?”.

MAURO CORUZZI: “ANNA OXA E PATTY PRAVO SONO LE UNICHE DIVE DELLA MUSICA!”

Sempre a “Storie Italiane”, Mauro Coruzzi ha portato avanti il suo discorso a favore di Anna Oxa: “A un Festival della Canzone italiana ci va qualcuno che sappia cantare. Anna è una dea scesa dal cielo, lei e Patty Pravo sono le uniche dive della musica italiana. Tutte le altre sono impiegate delle sette note! La gente si è abituata al disimpegno e non si sforza più di comprendere. Perché Anna Oxa non può prendersela per le critiche? L’artista è permaloso di natura… E allora Ultimo, che non ha parlato con i giornalisti?”.

