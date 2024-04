Mauro Coruzzi, come sta dopo l’ictus ischemico?/ “Sto riprendendo in mano la mia vita, ma umore altalenante”

Mauro Coruzzi e l’ictus ischemico a marzo 2023

Mauro Coruzzi ha vissuto un anno piuttosto complicato, segnato dall’ictus ischemico che l’ha colpito nel marzo dello scorso anno e che ha fatto temere il peggio per la sua salute. Il conduttore radiofonico e personaggio tv, ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo a La volta buona, ha avuto un grave malore poco più di un anno fa ed è stato tempestivamente soccorso e portato in ospedale. Le sue condizioni sono sin da subito parse stabili e sono stati fatti immediatamente alcuni accertamenti medici.

A distanza di poche settimane dall’accaduto, Mauro Coruzzi ha poi fatto ritorno sui social rassicurando tutti con un video su Instagram, mentre si trovava a letto. “Chiedo scusa se parlo con difficoltà, ma non è semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire no perché non ci riesco… Volevo dire grazie. E come Greta Garbo nei film anche io parlo… Dopo il muto parlo!“, ha esclamato con la sua consueta ironia, strappando un sorriso ai followers e al mondo dello spettacolo e tranquillizzando circa le sue condizioni di salute.

Mauro Coruzzi, come sta ora: “Sono lontano dalla persona che ero“

Dopo l’ictus ischemico, Mauro Coruzzi è tornato in ospedale nei mesi successivi per sottoporsi al percorso di riabilitazione. In particolare, il conduttore ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico durante il quale gli è stato impiantato un dispositivo salvavita, in grado di diagnosticare in tempo reale i disturbi del ritmo cardiaco. Inoltre, dopo una lunga assenza dal palcoscenico televisivo, ha fatto ritorno sul piccolo schermo lo scorso dicembre, nella sua prima apparizione tv in un’intervista rilasciata a I fatti vostri.

Ma come sta ora Mauro Coruzzi, in arte Platinette? In un’intervista da poco rilasciata a Vanity Fair, ha rivelato di stare bene pur ammettendo di non sentirsi più quello di prima: “Sono lontano dalla persona che ero. Fatico ancora anche con le scale, specialmente quando scendo“. E ha aggiunto: “Oggi sto riprendendo in mano la mia vita, ma l’umore è ancora molto altalenante“.











