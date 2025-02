Mauro Coruzzi e la malattia della sorella Maura, il Parkinson

Mauro Coruzzi a Verissimo ha parlato anche del dolore per la malattia di cui soffre la sorella Maura, il morbo di Parkinson. Dopo aver visto un filmato sulla sorella, che gli aveva dedicato in passato delle splendide parole, il giornalista e conduttore radiofonico, ha spiegato che è per lui un modello anche per come sta affrontando la sua difficile condizione. “È il mio esempio di come la vita ti possa regalare un dono così grande. Ha qualche anno più di me, ha fatto una vita di lavoro molto attiva, poi è arrivata addosso una montagna di guai“.

A questo punto Mauro Coruzzi ha parlato della malattia, che sta gradualmente riducendo le sue possibilità di movimento: “Se penso ai suoi vent’anni, la guardavo con ammirazione, era una ragazza talmente avanti nel tempo, considerando che erano gli anni ’70 e si mostrò in bikini, diventando una Miss, Miss Sprint“.

“Le terapie sperimentali non sono state fruttuose”

Mauro Coruzzi ha ricordato la bellezza della sorella Maura, i suoi lunghi capelli, la sua immagine e bellezza fuori dagli stereotipi. “Andava già allora in spiaggia in topless, vedevo una donna modernissima e al tempo stesso piena di sentimento, di coscienza“.

Ora c’è questa diagnosi, “una botta terribile, anche per me“. A Verissimo ha spiegato il motivo: “Si riproduce quel senso di incapacità che avevo di fronte a mia madre. Ho provato a convincerla a fare terapie alternative anche se sperimentali, ma non è stata fruttuosa. Ora con i miei guai ulteriori, vivendo in due città diverse anche se vicine, Parma e Milano, tutto è ancora più difficile“.

