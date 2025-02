Mauro Coruzzi “Platinette” ricoverato in ospedale: il video su Instagram

Una lunghissima assenza dalla scena televisiva e dai social, con gli ultimi contenuti condivisi a fine gennaio, ormai un mese fa. Mauro Coruzzi, conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte di “Platinette“, non ha vissuto settimane semplici e ne parla per la prima volta in un video condiviso su Instagram, mostrandosi al suo pubblico coricato in un letto d’ospedale. Il celebre conduttore è stato infatti ricoverato nelle ultime settimane e questo giustifica la sua improvvisa assenza, che ha messo in apprensione pubblico e fan.

“Forse è stato un volere divino se mi vedete qui, sul letto d’ospedale“: inizia così il suo video condiviso sui social, nel quale aggiorna circa le sue condizioni di salute. “Sono ricoverato per dei controlli, per un disturbo arrivato appena prima di Sanremo: è stato un modo per tenermi lontano dal Festival. Quindi, ecco i motivi della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso stiamo facendo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa, spero“.

Come sta Mauro Coruzzi e il messaggio social: “La cura per me“

Mauro Coruzzi in arte Platinette prosegue dunque la sua lunga degenza in ospedale che, come da lui sottolineato nel video pubblicato su Instagram, è legata ad alcuni importanti controlli. La sua speranza è che possa presto abbandonare quel letto d’ospedale e ritornare alla vita regolare di tutti i giorni, che lo vede professionalmente impegnato soprattutto in televisione. Nel video, inoltre, un ironico accenno al fatto che il ricovero sia avvenuto proprio prima di Sanremo, e che dunque gli sia stato impossibile seguire con attenzione il Festival.

Inoltre, a corredo del video, ha anche condiviso una brevissima didascalia citando proprio un successo di quest’ultimo Sanremo: La cura per me di Giorgia, con tanto di tag alla cantante. Una speranza, per lui, che la cura di quest’ultimo periodo possa fare effetto il prima possibile e riportarlo così alla vita di tutti i giorni.