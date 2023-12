Mauro Coruzzi, Platinette di nuovo in ospedale: come sta?/ “Finito il percorso di riabilitazione post ictus”

Mauro Coruzzi di nuovo in ospedale

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è tornato in ospedale per concludere il suo percorso di riabilitazione in seguito all’ictus oschemico che l’ha colpito lo scorso marzo. “ E’ stata una toccata e fuga nel Day Surgery del Niguarda”, ha svelato Platinette condividendo il tutto con i suoi followers e ricordando quei terribili mesi in cui ha rischiato tantissimo: ” Lo considero un regalo alla fine dell’anno più pericoloso della mia vita “, ha aggiunto Coruzzi che, per riprendere totalmente in mano la propria vita dopo l’ictus, ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico con cui gli è stato impianto un dispositivo salvavita.

Dopo aver ricevuto tanto affetto dai followers, ha voluto condividere sui social l’ultimo atto di un lungo percorso. Un ultimo intervento chirurgico per scongiurare future ricadute.

Le parole di Platinette

Platatinette è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica per l’impianto un ILR, un loop recorder che è in grado di diagnosticare in tempo reale i disturbi del ritmo cardiaco. Un piccolo dispositivo salvavita che permetterà a Mauro Coruzzi di vivere con più tranquillità e serenità la sua quotidianità.

“ Ho terminato il percorso di riabilitazione post ictus con un intervento che mi ha piazzato vicino al cuore uno strumento in grado di rilevare eventuali aritmie “, ha concluso a corredo del suo ultimo post su Instagram dove ha ricevuto il supporto di amici e fan.













