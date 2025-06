Ictus Mauro Coruzzi, la confessione choc: “Mi ha salvato la colf, caduto a terra e sbattuto la testa”

A distanza di due mesi dell’ictus che lo ha colpito lo scorso febbraio, Mauro Coruzzi meglio conosciuto come Platinette ha rilasciato una lunga intervista la settimanale DiPiùTv in cui ha raccontato la sua odissea, ha rivelato cos’è successo, che a salvarlo è stata la colf e soprattutto come sta adesso. Mauro, che era già stato colpito da un ictus nel 2023, quella mattina si è alzato più stanco del solito e con le gambe tremolanti e deboli. Ha poi aggiunto che ha provato al alzarsi dal divano ma le sue gambe non lo hanno retto, è caduto ed ha sbattuto la testa.

Mauro Coruzzi ha continuato il suo drammatico racconto sul secondo ictus che lo ha colpito rivelando che pur essendo rimasto sempre cosciente, quando è caduto a terra non riusciva a muoversi e per questo è rimasto impossibilitato ad alzarsi per delle ore. A salvare la vita a Mauro Coruzzi è stata la signora delle pulizie. La donna, infatti, entrata nell’abitazione ha visto il 69enne a terra, ha immediatamente chiamato i soccorsi salvandogli la vita. “Se non era per lei forse non ero neanche qui” ha confessato l’uomo al settimanale. Come sta Mauro Coruzzi adesso? Molto meglio pur aiutandosi con un deambulatore per camminare e con problemi di linguaggio.

Mauro Coruzzi, rivelazione drammatica: “Temo la morte ed ho fatto testamento”

Oggi Mauro Coruzzi dopo l’ictus sta meglio ed è in netto miglioramento, grazie alle sedute di fisioterapia e di logopedia migliora ogni giorno di più ed i progressi si vedono. Tuttavia la drammatica esperienza ha cambiato la sua visione della vita, costringendolo a fare i conti con la possibilità della morte: “Temo la morte….e ho pure fatto testamento.” Tuttavia, alla fine Mauro ha confessato che nonostante tutto, se deve fare una bilancio sulla sua vita è più che positivo: ha avuto molto di più di tutto quello che sognava.