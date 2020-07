Mauro Coruzzi Platinette/ Foto choc in mutande prima della dieta: “Un anno fa..”

Mauro Coruzzi in arte Platinette continua a stupire i fan e non solo per il suo cambiamento, ormai sotto gli occhi di tutti, ma anche per la decisione che ha preso qualche ora fa quando ha deciso di mostrarsi in slip sui social. Non è la prima volta che lo fa visto che proprio all’inizio dell’estate ha deciso di mostrarsi per la sua prova costume ampiamente superata, almeno secondo una parte dei suoi fan mentre bocciata dall’altra parte. Questa volta, però, la foto non è relativa alla sua prova costume e non è attuale bensì è di un anno fa, ai tempi antecedenti alla dieta. Marco Coruzzi appare in slip, sul letto con le sue forme ben diverse da quelle di ora proprio per far notare il suo cambiamento e la forza d’animo che ha avuto per arrivare a questo risultato.

MAURO CORUZZI, PLATINETTE, CHOC SUI SOCIAL

Postando la foto, Platinette ha scritto: “#unannofa #24luglio2019 #lacambioiolavitache #ilmiopostonelmondo”. Inutile dire che sono piovuti un sacco di complimenti e in molti hanno definito il suo un esempio da seguire, ma altri ancora non trovano di “buon gusto” mostrare alcune cose e lo invitano ad avere un comportamento diverso, proprio come gli hanno scritto nelle scorse settimane quando si è mostrato pronto per la prova costume. Ma davvero una persona che ha faticato tanto per arrivare ad un risultato legato soprattutto alla sua salute, deve essere trattato in questo modo? E’ vero anche che chi posta certe foto sui social sa bene che va incontro ad apprezzamenti e polemiche e Coruzzi in questo è sempre stato bravo non c’è che dire.

Ecco la foto che ha diviso il suo pubblico:

#unannofa #24luglio2019 #lacambioiolavitache #ilmiopostonelmondo 💃🏼 Un post condiviso da Mauro Coruzzi Platinette (@platimauro_o_mauroplati) in data: 23 Lug 2020 alle ore 3:09 PDT





