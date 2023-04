Mauro Coruzzi Platinette, le prime parole dopo l’ictus/ Video: “É già un miracolo…”

Mauro Coruzzi Platinette: il ritorno sui social con un video

Venti giorni dopo essere stato colpito dall’ictus, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, torna sui social con un video in cui ringrazia tutte le persone che, con un messaggio o una telefonata gli sono stati vicini. Sono stati giorni difficili quelli vissuti da Coruzzi che, fortunatamente, dopo il malore, è stato prontamente soccorso. Dieci giorni dopo il malore, Mauro aveva rassicurato tutti con alcune foto in cui si mostrava sereno. Oggi, però, ha voluto ringraziare personalmente tutti i fan e le persone che continuano a stargli vicino con affetto.

Nel video, Coruzzi è nel suo letto e si scusa per le difficoltà che ha nell’esprimersi. “Chiedo scusa se parlo con difficoltà, ma non è semplice” ha esordito Platinette nel videomessaggio: “Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire no perché non ci riesco… Volevo dire grazie. E come Greta Garbo nei film anche io parlo… Dopo il muto parlo!“, aggiunge.

Le parole di Platinette dopo l’ictus

Senza perdere la sua ironia, Platinette rassicura il suo pubblico che è stato in apprensione dopo la diffusione della notizia del malore che lo ha colpito. “Chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo 20 giorni dall’ictus questo risultato è già un miracolo”, ha concluso Mauro ricevendo tantissimi messaggi d’affetto.

“Mauro un grande abbraccio”, scrive Mara Venier. “E il sonoro è sorprendente! Grande Mauro! Non pensavo che in venti giorni fossi così avanti. Forzaaaaaa Siamo tutti con te!!”, aggiunge Marco Liorni. Messaggi anche da parte di Carlo Conti, Raimondo Todaro, Patrizia Rossetti, Valeria Marini, Lorella Cuccarini, Rita Dalla Chiesa e tanti altri.

